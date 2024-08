Pr Kitane félicite le ministre de la Com’ mais…

Après la sortie du ministre de la Communication sur la plateforme de déclaration des entreprises de presse…Le Pr Kitane a rendu publique la réponse ci-dessous.

Bravo, Monsieur le ministre Alioune Sall, cependant …

C’est très bien de publier la répartition des fonds alloués à la presse. Ce n’est pas la première fois d’ailleurs que cela se fait. Le ministre est donc dans la continuité. On attend d’avoir la version des médias et surtout leur explication sur l’utilisation de cette aide à la presse. En revanche en publiant ce partage des fonds, le ministre a omis un détail précieux : quelle est la clé de répartition ?

L’audience ?

La couverture du pays ?

L’effectif en termes d’employés ?

Le nombre de médias contrôlés par le groupe de presse ?

Ou bien par simple copinage ?

On peut faire le même raisonnement à propos de la dette fiscale : il est évident qu’une société qui pèse 10 milliards ne peut pas avoir la même charge fiscale qu’une autre dont le capital fait à peine un milliard !!! Par conséquent la dette fiscale variera selon la taille des obligations fiscales. Une entreprise peut avoir moins d’employés, moins de charge salariale, moins d’investissement et être un bon payeur d’impôts tandis : est-ce suffisant pour dire qu’elle est socialement plus rentable qu’une autre ?

Nous osons espérer que le ministre agit par souci de transparence et non par désir de polémique et de délation. Quant à ceux qui intiment l’ordre aux propriétaires de médias de distribuer cette somme aux jeunes reporters et aux journalistes, je pense sincèrement que c’est une fausse piste. Le vrai défi, c’est la valorisation du salaire des journalistes.

La presse doit être libérée de cette pitance, elle doit revoir son offre ; mais on doit également la rémunérer correctement. En faisant quoi ? Il ne s’agit pas d’offrir des cadeaux encore moins de corrompre. Il s’agit de faire tirer profit à la presse du dividende de sa contribution à l’économie, puisque son apport à la démocratie est incalculable et, de tout façon, non onéreux.

L’Etat pourrait demander à un cabinet de statistiques d’évaluer le nombre d’heures de connexion que fait le sénégalais moyen, le temps et la taille de la consommation d’énergie par la consommation des télés, des smartphones, de l’Iptv et de tout matériel pouvant utiliser internet pour regarder la télé (notamment de la Sénélec), les bénéfices des sociétés de production de films, de spectacles télévisés, etc. et proposer une taxe symbolique de soutien à la presse privée. Ce sera une contribution au développement minimale ou à la survie de la presse.

Parallèlement, l’Etat pourrait (puisqu’il subventionne les médias publics) fixer un nombre d’heures de publicité maximales pour les médias publics afin de permettre à ceux privés de bénéficier davantage de cette manne financière.

La RTS ne mourra pas par défaut de bénéfice, mais un média privé qui continue d’être trop déficitaire pourrait mettre la clé sous le paillasson. Les entreprises de presse doivent également être plus créatives en proposant des offres de service à l’école, au sport et surtout à l’industrie culturelle. Le marché de la production de dessins animés sublimant l’histoire et la culture africaine est jusqu’ici peu exploité alors qu’il représente un potentiel énorme.

Alassane K. KITANE