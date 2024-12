Discours à la nation : Le Président annonce le «plan Diomaye pour la Casamance»

La paix est un levier important pour une économie soutenue et durable. Dans ce contexte, le Plan spécial Diomaye pour la Casamance 2024-2025 va permettre la mise en place, respectivement dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, d’un comité régional inclusif de pilotage.

II est prévu notamment, selon le président de la République dans son adresse à la Nation, « de renforcer les capacités institutionnelles et budgétaires de l’Agence nationale pour la relance des activités économiques en Casamance (ANRAC), de mobiliser le financement des opérations de déminage, de utiliser en priorité aux très petites, petites et moyennes entreprises et à la main-d’œuvre locale dans la conduite des projets gouvernementaux ou appuyés par l’État, de créer une expertise locale pour l’entretien et le maintien des infrastructures , du matériel et des équipements, de prévoir un dispositif adapté d’accompagnement des déplacés, pour assurer l’employabilité et l’emploi des jeunes et des femmes, en créant les conditions d’un développement continu d’une expertise locale, entre autres ».

Il faut noter que ce plan avait été souligné par le Premier ministre pendant sa déclaration de politique générale. Ousmane Sonko avait fait état de perspective d’un Sénégal juste, prospère et souverain. Mais, dit-il, cela doit passer d’abord par un pays pacifié dans son intégrité et un peuple plus que jamais réconcilié.