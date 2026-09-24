Dissolution de l’Assemblée : Diomaye maintient le suspense

En marge de l’Assemblée générale des Nations unies à New York, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accordé un entretien à France 24 et RFI. Interrogé sur une éventuelle dissolution de l’Assemblée nationale, le chef de l’État n’a annoncé aucune décision, maintenant le suspense sur la suite du calendrier institutionnel.

« Nous ne sommes pas encore au 2 décembre et il n’y a pas de fixation sur une dissolution de l’Assemblée ou sur l’organisation d’élections à telle ou telle autre date », a déclaré le président de la République.

Bassirou Diomaye Faye rappelle toutefois que la dissolution de l’Assemblée nationale constitue une prérogative constitutionnelle. « Pourquoi exclure une prérogative dont on est investi par la Constitution ? Tout est question de nécessité ou de contexte », a-t-il ajouté.

Le chef de l’État affirme que la décision sera prise le moment venu, en fonction de la situation. « Le moment venu, selon ce qu’on aura en face, on décidera. Mais la seule boussole que nous avons, c’est l’intérêt supérieur du peuple sénégalais et la fluidité dans la communication des institutions. Comme je l’ai dit, chaque institution est appelée à être à la hauteur ».

Bassirou Diomaye Faye estime toutefois qu’un blocage institutionnel absolu est peu probable. « Nous ne pensons pas qu’il puisse y avoir un blocage qui soit absolument insurmontable. Et c’est justement quand de telles situations arrivent que la Constitution a aménagé les pouvoirs de chaque institution pour qu’elle puisse agir en conséquence ».

Pour l’heure, aucune décision n’a été annoncée par le chef de l’État concernant une éventuelle dissolution de l’Assemblée nationale.