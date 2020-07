Les opérations de distribution de l’aide alimentaire dégagée par l’État du Sénégal, dans le cadre du Projet de Résilience Économique et Social (PRES), démarrent sous de très bons auspices au quartier » Gouye-Mbind » de Touba.

Les autorités locales ont beaucoup misé sur la transparence dans l’octroi de ces aides. Ainsi, 6 (six) Commissions de distribution ont été mises sur pied et sont dirigées par des Conseillers municipaux de la Ville comme l’honorable député Abdou Ahad Seck » Sadaga », Serigne Khadim Mbacké Sam, Badara Niang, Serigne Sidy Mbacké ,Abdou Ahad Diop et Birane Gaye. La capitale du Mouridisme semble rafler, de toute évidence, la palme des bénéficiaires avec un total de 37586 secourus. ( Touba RNU: 21432, Extension : 16154).

A encore croire Mor Lo, membre de l’équipe municipale , par ailleurs, coordonnateur des opérations de distribution de Touba Mosquée : » A ce jour, plus de 90 villages ont reçus leur quotas. Nous avons beaucoup travaillé à la bonne gouvernance de ces ressources. Les vrais ayant-droit recevront , sans difficulté aucune, leur ration. Et, c’est ce qui nous a poussé à mobiliser 84 vérificateurs pour bien veiller sur la destination des vivres ».