Domicile attaqué…Biram Pathé Ndiaye apporte son soutien à Matar Ba

Suite à l’attaque perpétrée au domicile du ministre Matar Ba ce jour, Biram Pathé Ndiaye s’est exprimé en ayant déclaré que le vandalisme a atteint son summum au Sénégal avec l’avènement dans l’arène politique, du parti Pastef dirigé par Ousmane Sonko. Poursuivant, le leader du M2J-JAPPAL MA JAPP de dire qu’aujourd’hui nous avons constaté avec amertume et consternation, l’attaque du domicile ainsi que de son véhicules et plusieurs autres véhicules stationnés près de chez Mr Matar Ba ministre directeur de cabinet du président Macky Sall. Pour Biram Pathé Ndiaye, cet acte a été perpétré par des éléments du parti de Ousmane Sonko qui entretiennent la violence depuis qu’ils investissent le terrain politique au Sénégal. Et d’assurer qu’en sa qualité de président du mouvement M2J-Jappal ma Japp, il condamne avec tous ses camarades dudit mouvement ainsi que tous les républicains épris de justice et de paix, ces actes d’une autre époque. Il affirme qu’ils apportent leur soutien indéfectible au camarade frère Matar Ba qui ne doit cette violente attaque qu’à sa loyauté, son engagement et sa sincérité au chef de l’État SE le Président de la République Macky Sall. Le M2J-Jappal ma Japp condamne avec la dernière énergie ces actes barbares et invite l’État à apporter toute la lumière sur ces agressions afin de prendre les mesures appropriées contre leurs auteurs.

Pour le M2J-Jappal ma Japp

Le coordonnateur

Biram Pathé Ndiaye.