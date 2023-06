Biguine Guèye à Ousmane Sonko : « Tu demeures un péril national »

Tu permets, Ousmane Sonko ?

Voici quelques drames que tu souhaites à notre cher pays le Sénégal avant que je ne revienne sur tes autres vilaines intentions:

-Tuer l’homme qui incarne les Institutions ou qu’il te tue? Parce que tu es jaloux de sa légitimité populaire ?

-Insulter les juges?

Parce que tu ne respectes pas l’université de Saint Louis qui t’a enseigné le peu que tu connais du droit ?

-Manquer de respect aux guides et familles religieuses ? Parce que tu ne reconnais aucun « Tarixa » dans ce pays ?

-Déclarer la guerre aux Forces de Défense et de Sécurité ? Parce que tu ignores tout du rôle regalien de ces FDS dans un République ?

-Décréter la désobéissance civique ? Parce que tu n’as rien d’un patriote tel que tu veux t’en définir ? Tu es pire que Tartuffe et tu le sais très bien !

-Instituer le « Gatsa gatsa » en mode dans ce pays de paix? Parce que tu es naturellement violent et sanguinaire?

-Appeler tout le temps à l’insurrection ? Parce que tu te démenes tout le temps comme un beau diable pour la confusion totale au pays de Mame Bamba?

-Encourager le saccage de domiciles d’adversaires politiques, le pillage, le vol, le viol et l’agression d’établissements nationaux et étrangers ? Parce que tu es un irréductible anarchiste ?

Ousmane Sonko, tu n’a jamais condamné les vilains actes de vandalisme de tes partisans. Tu maintiens ton discours chaque jour un peu plus violent et tu restes un homme belliqueux.

Non content de la collaboration entre le MFDC qui dépose de jour en jour les armes pour la préservation de notre commune volonté de vivre ensemble, tu t’arraches les cheveux et souhaites vaille que vaille que le Sénégal sombre dans le chao. Il n’est pas superflu de penser que tu milites pour tout acte à même de ressusciter la rébellion. Cette réalité saute aux yeux de tout Sénégalais honnête et véridique.

En effet, après que tu t’es donné plusieurs fois du plaisir auprès de la pauvre paysanne Adji Sarr sans son consentement dans un salon que refuserait de fréquenter un simple délégué du quartier le plus petit de ce pays, tu attises le feu et engendres la violence par le truchement de jeunes peu sensibilisés et très en retard par rapport aux réalités et urgences de cette Afrique, de ce Monde où toutes les Nations souhaitent en compagnie de dirigeants à l’instar du président Macky Sall, sortir leurs pays respectifs des nombreuses crises qui les secouent afin de s’orienter résolument vers leur émergence.

Ousmane Sonko, tu demeures un péril national, un danger africain, un opium sénégalais.

Te mettre hors d’état de nuire est devenu une urgence nationale. L’État du Sénégal est interpellé. Et les autorités doivent prendre leurs responsabilités. Chefs coutumiers, chefs religieux, acteurs de la société civile, syndicalistes, forces vives de la République, vous avez le devoir moral et historique de vous lever comme un seul homme pour barrer la route à ce fossoyeur de l’unité et de la cohésion nationale. C’est ça l’enjeu contre le méchant et nihiliste politicien par effraction que tu es, Ousmane Sonko. Tu es venu dans l’arène non pas pour la sauvegarde des intérêts du peuple, mais pour faire main basse sur nos ressources pétrolières et gazières pour lesquelles tu as pris des engagements avec des forces occultes, ennemis du Sénégal. Vous allez échouer, tes lugubres partenaires et toi! Nous ferons face à l’imposteur que tu es, Sonko, quoi que cela puisse nous coûter ! Le Sénégal n’est pas et ne saurait être un « No man’s Land »! Qu’on se le tienne pour dit, M.Sonko, tu fais tout sauf de l’opposition, tu n’es qu’un rebelle, seul dans ta rébellion car le MFDC t’a désavoué. Tu souhaites la guerre au Sénégal. C’est peine perdue ! Car tu ne l’auras jamais !

Républicains de tous bords, unissez-vous !

Mamadou Biguine Gueye