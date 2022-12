DPG : La Cojer félicite Amadou Ba et tire sur l’opposition

La convergence des jeunesses républicaines (COJER) félicite le premier ministre Amadou Ba pour sa brillante déclaration de politique Générale qui couronne le vote de confiance de la majorité lors du marathon budgétaire.

Comme l’a si bien indiqué le premier ministre Amadou Ba, la généreuse vision du Président Macky Sall a transformé structurellement le visage de notre pays. Les perspectives alléchantes d’un Sénégal gazier et pétrolier invitent les différents acteurs politiques à plus de responsabilité, plus de sérieux et plus de patriotisme.

C’est pourquoi, la COJER marque son étonnement face aux velléités de sabotage, de blocage et de gesticulations futiles d’une opposition qui tente, à travers une motion de censure, saborder l’excellent travail du président Macky Sall et de son Gouvernement.

Ces enfantillages politiques d’une opposition rancunière, impudique et violente montrent nettement que nous avons une opposition irresponsable constituée d’hommes et de femmes au parcours politique douteux.

Le rejet de cette motion de censure par une majorité responsable est une victoire pour le Président Macky SALL et pour la robustesse de notre démocratie.

Le peuple qui observe ces agissements, saura décrypter les messages politiques et prendra les responsabilités politiques qui s’imposent dans l’avenir.

Ainsi, la COJER félicite le premier ministre Amadou Ba et l’ensemble de son Gouvernement et l’invite à continuer l’excellent travail de construction du Sénégal derrière son Excellence le Président Macky SALL.

Par Moussa SOW

COJER