Dr. Abdoulaye Niane…Qui est ce natif de Touba qui veut redessiner l’échiquier politique de Touba sous les feux des critiques ?

Qui est l’homme ?

Dr. Abdoulaye Niane, ce natif de Touba a fait ses humanités d’abord à l’école Serigne Cheikh Gaϊndé Fatma et puis au lycée de Seydou Nourou Tall de Dakar. Il fut l’un des meilleurs élèves de sa génération raflant presque tous les prix du concours général en français, en philosophie, en géographie et deux prix spéciaux. Titulaire d’un DEA en droit économique et des affaires de l’UGB, il est admis au concours d’entrée à l’École Nationale de l’administration (ENA – Section Impôts et Domaines), où il obtient son Brevet haut la main puisqu’il en est sorti major de sa promotion.

Sa carrière d’Inspecteur des Impôts ne lui empêche pas de poursuivre ses études à Gaston Berger où il va soutenir un Doctorat en Droit privé en 2011. Féru de connaissance, l’homme est également titulaire d’un Master of Science en « Governance and Development Management option Public Finance » à l’Université de Birmingham, School of Public Policy/ International Development Department, Royaume Uni (Horizon Expertise) où il a passé plus d’une année (2014-2015). Notons qu’il a bénéficié de la prestigieuse bourse Chevening de la Reine britannique, octroyée aux meilleurs postulants du monde entier ayant un profil de futur leader.

Au summum de sa brillante carrière professionnelle, il démissionna des instances des Impôts et Domaines, ouvrit son propre cabinet d’expertise juridique et fiscale et poursuivit en même temps une carrière d’enseignant-chercheur à l’Université Alioune Seck de de Bambey où il dispense présentement des cours de droit et de fiscalité.

À l’instar d’autres intellectuels du pays, Docteur Abdoulaye Niane pouvait tout simplement se contenter de son riche palmarès d’homme accompli, au pinacle de la réussite sociale et professionnelle, et vivre tranquillement dans le confort de son bureau climatisé au Point-E. Or, il préfère entrer en politique pour servir son pays et servir sa vie natale (Touba) qu’il porte tant dans son cœur. Tenace, droit, rigoureux et pertinent, tous ses pairs avec qui il a grandi et collègues qu’il a côtoyés reconnaissent en lui le poids d’un intellectuel honnête et organique au sens Foucaldien du terme. Très alerte sur les problématiques contemporaines et des questions de l’heure, fidèle à son culte de l’excellence et la persévérance face à toute épreuve qui constituent son vade-mecum de vie, l’homme a toujours été au cœur de toutes les batailles utiles pour que Touba pèse lourd sur l’échiquier politique nationale. Il a apporté beaucoup de soutiens matériel et financier aux femmes et participé à pas mal de travaux d’assainissement dans les quartiers pour rendre Touba propre. Bref, Dr NIANE travaille plus sur le terrain qu’il ne parle sur le landerneau politique où le verbe pèse moins lord que les actes.

L’homme a certes de très bonnes qualités humaines mais il a aussi ses défauts en matière de politique. Ne faisant pas l’ange, son volte-face politique pour voler en justes nonces avec la coalition Benno Bokk Yakaar a bel et bien heurté les âmes sensibles, réfractaires à toute idée de transhumance politique.

Comment peut-on expliquer ce volte-face politique de l’homme pour s’allier avec une coalition Benno Bokk Yakaar dont il a critiqué certaines de ses politiques pendant quelques années? Est-ce un manque de principe politique ou d’éthique politique ? Est-ce une simple tactique politique ?

Les réponses et spéculations autour de ce volte-face politique peuvent être nombreuses et variées mais elles doivent s’inscrire dans la logique objective de l’historicité politique et dans l’air du temps des alliances et contre-alliances politiques.

Les dessous de table d’une contre-alliance qui risque de redessiner l’échiquier politique de Touba

L’alliance du parti Teranga Sénégal du Docteur Abdoulaye Niane avec la coalition de Benno Bokk Yakaar tomba comme un couperet sur le landernau politique de Touba. Soudain, l’homme devint le punching bag à travers les réseaux sociaux. En revanche, si certains citoyens sénégalais y voient une simple trahison de principe ou un manque de vergogne politique, d’autres qui connaissent l’homme, ne veulent pas vite aller en besogne pour le clouer au pilori de la trahison ou de la transhumance comme ils l’ont fait avec d’autres politiciens. Autrement dit, pour ceux et celles qui le connaissent bien, l’homme ne saurait jamais trahir ses principes pour les miettes de pouvoir.

Que s’est-il réellement donc passé pour que ce natif de Touba changeât de veste?

Nous ne saurions répondre à la place du Docteur, encore moins prendre parti pour lui ou quiconque, mais donnerons quelques éléments de réponse à la lumière des recherches que nous avons faites sur le terrain politique. Ainsi est-il important de rappeler que tout part d’une dissension avec la coalition Wallu. D’abord aux locales où cette dernière a préféré rejeter sa candidature au Conseil départemental de Mbacké, contre tous les critères posés par la coalition dont il était membre. Au sortir du contexte des élections locales, sa coalition est allée seule et elle avait récolté plus de conseillers départementaux que la coalition Wallu dans le département de Mbacké (département et mairies) avec 72 conseillers contre 50 avec un total de presque 12000 votants. Personne n’a pu comprendre la raison pour laquelle, malgré la magnanimité de l’homme qui a accepté de nouveau la main tendue avec insistance du PDS, il n’a pas été investi dans le département. D’ailleurs, tel était leur accord clair et confirmé par toutes les parties à la coalition. Si Yewwi a laissé le département de Mbacké au PDS malgré que ce dernier soit arrivé derrière, c’est bien en mettant en avant son alliance avec DISSO, la coalition de Dr Niane et ses presque 12 000.

Tout compte fait, il est connu de tous que depuis 1960 les politiciens n’ont jamais voulu que la ville sainte de Touba ait de fortes représentations sur l’échiquier politique nationale.

Or, depuis plus de cinq ans, l’homme a un engagement politique inégalable sur le terrain, compte tenu de tout ce qui a fait pour les quartiers de Touba notamment en matière d’aides financières, de petits projets de microcrédits et que sais-je encore ! L’occasion s’était bel et bien présentée pour que Touba envoyât un député de son calibre qui sait défendre les intérêts du Sénégal et du Département du haut de son profil très rare pour ne pas dire inexistant sur l’échiquier politique. N’en parlons pas de la jalousie et de l’insécurité que nourrissent les individus politiques peu instruits à l’égard des gens instruits souvent apostrophés sous le nom « d’intellectuels ». C’est regrettable que certaines personnes qui représentent Touba dans cette assemblée nationale sénégalaise n’ont pas souvent le minimum de niveau d’éducation requis pour porter la parole de leur terroir ou comprendre les vrais enjeux des politiques étatiques sur un éventail de questions à caractère religieux, économique et organisationnel. La suite logique d’un tel état de fait est le résultat d’une série de conséquences déplorables sur la gestion publique de Touba couplée avec un manque total de planification et une insécurité grandissante dans la ville où les meurtres, les enlèvements et inondations tous azimuts vont crescendo sous le regard impuissant de la population locale.

Alliance et contre-alliance

Tout porte à croire que le vrai hiatus politique, à la limite humiliant, c’était de vouloir positionner la coalition du Docteur Niane à la quinzième position sur la liste de Wallu en dépit d’accord clair avec le PDS et ses alliés qui leur octroyaient une place dans les dix premières ainsi que des positions départementales comme à Mbacké, Keur Massar…

Aujourd’hui, Docteur Abdoulaye peut aussi rendre la balle aux frustrés de Benno durant les locales, Cheikh Abdou Mbacké Gaϊndé Fatma et Mouhammed Cissé qui l’avaient soutenu aux locales et qui figurent sur la liste Benno aux Législatives. La logique voudrait bien que l’homme leur retourne la balle d’autant que cette équipe a meilleur profil que les investis concurrents.

En somme, les faits sont là et les commentaires sont libres mais, pour nous qui connaissons bien l’homme et ses principes, nous ne sommes pas surpris ou étonnés qu’il prenne ses responsabilités sans états d’âme. Tout compte fait, c’est un homme qui agit sur ses principes et la preuve de sa démission de l’administration fiscale au plus haut de sa carrière témoigne de ses principes et convictions, loin du masla sénégalais. Tout compte fait, c’est donc un homme de convictions qui n’hésitent pas à opérer des ruptures profondes quand il le faut. Ne vous fiez pas à son air policé d’intello, il a toujours eu du caractère!

A word to the wise!

Dr. Moustapha Fall