Législatives : Expression Citoyenne des leaders de Benno et celles des coalitions de l’opposition ?

TITRE: ENJEU DES ELECTIONS LEGISLATIVES DU 31 JUILLET 2022 :

Expression Citoyenne des leaders politiques de Benno Bokk Yaakaar et celles des coalitions de l’opposition ?

Base de référence : « …Annonce la bonne nouvelle à Mes serviteurs » « Qui prêtent l’oreille à la Parole, puis suivent ce qu’elle contient de meilleur. Ce sont ceux-là qu’Allah a guidés et ce sont eux les doués d’intelligence ! » Extraits de la Sourate 39 Verset 17 et 18.

Base d’appui : N’as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole pareille à un bel arbre dont la racine est ferme et la ramure s’élançant dans le ciel ?Extrait de la Sourate 14 IBRAHIM/ABRAHAM Verset 24.

Le mot « citoyen » est formé à partir de civitas qui désigne la cité, lui-même formé sur « civis » qui signifie citoyen, qui habite la cité. La citoyenneté s’exprime historiquement sur un territoire, géographique. Elle se développe dans des sociétés ouvertes au sein desquelles peut se constituer un espace public.

L’expression citoyenne se définit comme une prise de parole, une expression à caractère publique relative à la vie en société, une volonté politique. Dés lors, l’expression citoyenne tend à optimiser l’apport des ressources humaines à partir des éléments par lesquels on apprécie habituellement l’auteur, dont la valeur intrinsèque partant de ses propres propos. Le leadership, le devoir, le droit, le respect de l’autre, la compétence, la motivation, la responsabilité, la culture, l’éthique, les idéaux de paix, de tolérance, le sens de la bonne mesure et du partage, l’organisation, la volonté, le volontariat, la solidarité ,l’expertise doublée de savoir, de savoir être et de savoir faire sont des mesures de l’expression citoyenne. L’expression citoyenne se diffère en cela de l’expression personnelle, et à ce titre demande une plus grande attention dans l’organisation de la liberté de propos prononcés, dans l’extension des droits de la communication. Journaux, tracts, affiches, radios, discours, théâtre, poèmes, musique, télévision, cinéma, vidéo sont les formes d’expression citoyenne reconnues. Les médias sont aussi variés que les moyens de communication. Il en va de même des types d’expression citoyenne: individuelle, associative, artistique, forum, qui reflètent la diversité des interventions au sein de la société. Dans cette contribution relevée dans le titre, il s’agit de mettre l’accent sur l’expression citoyenne des leaders concourant à la suprématie dans la quatorzième législative, de tant au sein de Benno Bokk Yaakaar que dans les coalitions de l’opposition. La campagne électorale détaille les attributs, établit les reflets de compétence en matière de sensibilisation et de persuasion dans l’acte civil et patriotique de vote utile. La cible cosmopolite est tout ouïe aux déclarations des leaders. Elle demeure dans la perspective de jouer leur rôle historique.

Dans cette atmosphère de campagne tendue, il serait opportun pour les deux parties prenantes en lice, de s’évertuer à la bonne parole. Par ricoche promouvoir, restituer, partager leur expression citoyenne à des fins d’appropriation opportune. Lequel propos doit être motivant, attractif, mobilisateur et encore canalisatrice et populaire. L’utilisation pratique des effets escomptés est la victoire sans commune mesure au sortir de la vérité transparente des urnes. Le 31 Juillet 2022 restera une date gravée dans la mémoire des générations présentes et celle du futur.

A présent, Il est de mise, l’appropriation opportune des expressions citoyennes si engageantes de nos leaders politiques en compétition législative. Tous ont intérêt de bien prôner un lendemain de paix électoral au Sénégal, suite à un vote massif. Cette dynamique devant permettre aussi une prise de décision réfléchie pour le choix de bon député au service du peuple.

A la lueur de ce qui précède, l’expression citoyenne politique est un outil essentiel de l’extension de la démocratie. Elle est surtout synonyme d’une certaine liberté, acquise ou revendiquée. Les sanctions et menaces encourues pour des paroles et des écrits publics témoignent du caractère non démocratique d’une société. Les questions et réponses auxquelles se pose l’actualité politique sont d’importance capitale. L’expression citoyenne des leaders en matière de gestion de la cité se positionne dans le défi socioéconomique et politique avec une niche de vote non exploitée donc vierge et à conquérir. Le contenu éducatif et instructif l’expression citoyenne est aux antipodes des invectives, railleries, affronts. Et en nette opposition des insultes, outrages, humiliation, avilissement.

Serigne Saliou Fall

Président du Directoire Scientifique du parti politique dénommé : Mouvement pour la Démocratie et la Citoyenneté « MDC ».

Mbacké le 26 Juillet 2022.