Dr Babacar Diop fait feu de tout bois sur le Macky

Le président du mouvement Jeunesse pour la Démocratie et le Socialisme, le Docteur Babacar Diop, a encore largué des missiles non conventionnels sur le gouvernement du président Macky Sall.

Voici le texte dont xibaaru a reçu une copie

L’ARBITRAIRE EST DEVENU GOUVERNEMENT AU SÉNÉGAL !

Les institutions qui nous gouvernent sont corrompues et ont perdu toute légitimé. Elles ne mettent plus en avant la justice et la vertu. Elles transmettent l’injustice, le vice et la violence. Elles salissent les consciences de tous les démocrates sincères. Quand la violence vient des institutions destinées à défendre l’intégrité de tous les citoyens, c’est parce qu’on est déjà dans la décadence politique.

La Justice n’est plus rendue au nom du peuple ; elle est l’ombre d’elle-même car obéissant aux injonctions incessantes de Macky Sall qui met en prison qui il veut au gré de ses humeurs. Le Procureur de la république représente la volonté de son maître et se soucie très peu du droit du citoyen.

Nous devons opposer à la violence de Macky Sall, la dignité humaine et la noblesse de la justice. La liberté est la première valeur de l’humain, tout comme la justice est la première vertu dans la vie sociale. Lorsque les institutions sont corrompues, lorsque les tribunaux n’offrent plus de garantie à des procès équitables, lorsque des citoyens continuent de subir systématiquement et manifestement des injustices répétées et flagrantes, lorsque ceux à qui le peuple a confié le pouvoir politique utilisent l’appareil coercitif de l’État pour piétiner leurs droits fondamentaux, la désobéissance et la défiance deviennent le dernier rempart pour sauvegarder la liberté et la dignité humaines. Les citoyens ont le devoir de se révolter pour recouvrer leur dignité. Nous avons l’obligation morale de résister à l’oppression. Nous devons sortir la patrie des ténèbres.

Le moment est venu pour le vaillant peuple sénégalais de monter au créneau pour arrêter la dictature odieuse en cours dans notre pays. La dignité étant au cœur de cette présente lutte, nous avons l’obligation de défendre la démocratie au prix de nos vies. Nous voici rassemblés par le devoir et par l’amour, les enfants volontaires du Sénégal que nous aimons tous, déterminés jusqu’au bout à porter ce noble combat. C’est entre nos mains qu’est l’avenir de notre démocratie.

#Le_combat_est_permanent.