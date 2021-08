Dr Babacar Diop réclame son récépissé à Antoine Diome

Le Président des Forces démocratiques du Sénégal (FDS) / Les Guelwaars, Dr Babacar Diop accuse le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome de bloquer leur dossier de demande de récépissé. Pour se faire entendre l’opposant a décidé d’actionner la Cour suprême.

« Se cachant derrière ses services, il nous reproche d’utiliser le terme ’’Guelwars’’ qui, pour lui, renvoie à une ethnie alors qu’un parti politique ne doit pas être constitué sur des bases identitaires », a justifié le plaignant, face à la presse, hier. Dans tous ses états, le professeur de Philosophie a accusé la tutelle de « mauvaise foi », arguant que « c’est une insulte à l’intelligence collective de notre peuple qui, dans ses couches les plus démocratiques et progressistes s’identifie à ’’Guelwaars’’, symbole de résistance et de dignité pour sa vaillante jeunesse. »

« Aujourd’hui, a appuyé l’opposant, Guelwaars est marqué par une quadruple empreinte : malinké, soninké, peul et wolof. Le mot vient du malinké Kelediawarou qui signifie au sens propre ’’fauve de la guerre’’ et au sens figuré ’’Seigneur de la guerre » et ’’Guerrier de la paix’’ ».