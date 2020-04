Dr Bousso : « Un pays qui a plus de 200 cas et qui n’a pas de cas communautaire, ce serait anormal »

Dans un entretien accordé au journal « Le Soleil » Dr Abdoulaye Bousso, Directeur du Centre des opérations d’urgence sanitaire (COUS) aborde le plan de riposte du Sénégal, la question des cas communautaires devenus de plus en plus inquiétants. Selon lui, le système de santé sénégalais est assez structuré, avec des personnes compétentes qui sont en mesure de répondre aux exigences de l’heure, même si les moyens ne suffisent pas.

Dans le même sillage, Dr Bousso a indiqué que le port du masque peut beaucoup aider. Il constitue un confinement individuel qui peut beaucoup aider dans la lutte. Mais, précise-t-il, il faut savoir que ce n’est pas une recette miracle.

Concernant les cas communautaires qui deviennent de plus en plus inquiétants, Dr Bousso estime que c’est normal. « Un pays qui a plus de 200 cas et qui n’a pas de cas communautaire, ce serait anormal. On ne peut pas dire qu’on retrouve à 100% l’ensemble des cas contacts.

Donc, il y a forcément dans la communauté, des personnes qui se sont échappé. Des personnes qui ont eu des formes tellement frustres qu’elles n’ont pas vu qu’elles étaient malades, donc, elles peuvent contaminer d’autres personnes. Ce qui est important c’est de le détecter très tôt et de voir les personnes avec qui elles étaient en contact », a expliqué Dr Bousso.