Dr Seck (PDS)…Le Doc qui soigne le DEAL…LOGUE National

Le J3 INSOLITE DU DEAL..LOGUE National…Par Dr Seck (PDS)

Décidément l’argent du contribuable continue de polluer le conclave des Dealers Nationaux de La République, après le cri de désespoir du célèbre ambulant du SUQQALISME, Saer Tambèdou, copté par la rébellion venue de Oumar Dagana Sarr et pas par le collectif des marchands ambulants du Sénégal

L’épidémie de Boulimie financière des Dealers de la République commence à devenir endémique au point que Birahim Seck de la société civile vient de faire une mise au point de rejet total de partage injustifié de l’argent des « GORGORLOUS » que L’ÉTAT-farceur vienne récemment de leur mettre une couche épaisse de 10% d’augmentation du prix de l’électricité dans un pays où on paie son Eau et son électricité sans avoir ni eau, ni électricité et je ne parle même pas de l’éducation, de la santé et des libertés qui sont les Orphelines de la République

Pendant ce Temps le Grand Empereur de la diversion, Macky Sall déclenche la procédure de l’enterrement vivant d’un 2ème « NDANANE » de la RÉPUBLIQUE Famara Ibrahima Sagna , après Amadou Makhtar Mbow, le padré des Assises et de la CNRI, étant donné que le Forum du justiciable de Babacar Bâ évoque l’éventualité la plus probable de Retrait définitif de la Table des Dealers politiciens de La République.

Voilà le champ lexical d’enchevêtrement de conditions et de situations embrouillées et inextricables ou Brouillamini, que l’ex bienfaiteur à milliards de BIGTOGO (13 +30) et à son Frère Aliou TIMIS Sall, semble plonger les tenants de la ligne la moins vertueuse de la scène politique du FNR, pour pouvoir engloutir et faire gober à toute la société civile, au Grand théâtre des Dealers de la République, de leurs vrais faux prétextes pour intentions inavouées.

Et l’histoire nous avait enseigné que le Prophète Jésus, s’adressant à ses apôtres, « qu’au 3ème chant du coq, quelqu’un d’entre vous me reniera trois fois »…et ce fut Pierre !

Donc, à Jour-3 du dialogue, il est avéré que notre République regorge plus de Dealers » JUDASISÈS » que de rares défenseurs de l’intérêt supérieur de la Nation.

Dr Seck Mamadou

Cadre Libéral

Membre du SGN du PDS.

Le Doc qui soigne le DEAL.. LOGUE National