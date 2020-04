Dr Souleymane Diallo : « Nous ne sommes pas des rats de laboratoire »

A l’heure où la pandémie Covid-19 fait des milliers de victimes sans distinction de race, sexe, religion

et pays, les soupçons sur d’éventuels projets de vaccins en Afrique continuent d'alimenter la sphère

politico-médiatique. Il y a quelques jours, le Secrétaire général de l’ONU évoquait des perspectives

sombres pour le continent face au virus ; le 1er avril on a vu à travers un média (LCI), avant d’être

repris par les réseaux sociaux, deux professeurs de médecine échangeaient sur l’éventualité de tester

des vaccins en Afrique afin de lutter contre ce virus meurtrier. Évidemment, il est vrai que si l’idée

est de faire les citoyens africains des rats de laboratoire alors c’est abject.

En tout état de cause, avec le l’éducation et le développement extraordinaire des moyens de

communication, aucun citoyen africain ne peut-être berné ou se laisser avoir comme un rat. Nous ne

sommes plus en période coloniale ou dans les années soixante-dix où effectivement on servait de

cobayes pour les laboratoires. La donne a changé. Avoir très peu de matériels de réanimation et de

masques de protection ne font pas des citoyens africains des rats. Cette vieille mentalité

européocentriste ne peut prospérer face aux réalités historiques et contemporaines.

Dr Souleymane S. Diallo, chargé des élections APR France