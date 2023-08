Drame à la Cité Sipres : Khalifa Sall rappelle l’importance de la protection civile

Après plus de 10 heures d’intenses recherches, ce sont finalement cinq (5) corps sans vie qui ont été extraits des décombres après l’effondrement d’un immeuble à la cité Sipres de Rufisque. Huit (8) personnes blessés dont une grièvement. Les recherches se sont arrêtés aux environs de 22h en présence du ministre de l’intérieur qui a fait le déplacement. Un drame qui a fait réagir Khalifa Ababacar Sall.

« J’ai appris, avec tristesse, l’effondrement d’un bâtiment à la cité SIPRES (Rufisque) qui a fait cinq morts et plusieurs blessés. Mes pensées et mes prières vont aux familles et aux proches des victimes à qui, j’adresse mes sincères condoléances. Je souhaite également un prompt rétablissement aux blessés. Cet incident tragique nous rappelle l’importance de la protection civile dans nos communautés. Mais aussi, la nécessité vitale de maintenir des normes de sécurité élevées sur les chantiers de construction et partout où des travaux sont en cours. Il est urgent que des mesures strictes soient prises sur l’utilisation rigoureuse d’équipements de protection individuelle (EPI) sur les chantiers pour protéger les travailleurs des risques potentiels liés à leur travail et éviter les accidents mortels », a-t-il écrit dans une note parvenue à Xibaaru.