Drame en Italie : Les trois dépouilles de la famille Sall attendues au Sénégal

Le bilan du drame survenu en Italie, qui a coûté la vie à un couple sénégalais, s’est alourdi avec le décès de leur bébé de sept mois. L’enfant, qui luttait pour sa survie depuis la mort de ses parents, Ndiassé Sall et son épouse Rouba Ndaw, a finalement succombé à ses blessures liées à une intoxication au monoxyde de carbone.

Selon les informations rapportées par L’Observateur, le nourrisson est décédé ce mardi 3 novembre à l’hôpital Maggiore de Parme, où il était admis en soins intensifs. Retrouvé dans un état critique après l’intoxication survenue dans l’appartement familial à Mezzani, il avait été évacué en urgence par hélicoptère vers cet établissement hospitalier.

Face à cette nouvelle épreuve, les démarches sont en cours pour rapatrier au Sénégal les trois dépouilles. Le grand-père, Madiagne Sall, s’est rendu en Italie afin de prendre en charge les formalités nécessaires à leur retour, mais également d’apporter son soutien à son petit-fils de 14 ans, seul rescapé du drame et témoin de cette tragédie familiale.

Les corps restent toutefois entre les mains de la justice italienne, dans l’attente des procédures médico-légales nécessaires à leur restitution. Le rapatriement des trois dépouilles dépend ainsi de l’accomplissement de ces formalités.