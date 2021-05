Du Jamais vu ! Macky défend Eiffage…il abandonne les Sénégalais pauvres

Les centrales syndicales des travailleurs dans leurs différents domaines d’activités étaient l’hôte du Président Macky Sall à la salle des banquets du Palais de la République, ce samedi 1er mai. En marge de la célébration de la fête internationale du travail, ils ont remis leurs doléances au Président. Au cours des débats, la question de la cherté de l’autoroute à péage a été soulevée. Mais, leurs plaintes ne semblent pas avoir été entendue par le chef de l’Etat. Et sa réponse a fait grincer des dents. Des internautes sont très remontés contre lui.

Les centrales syndicales ont remis au Président Macky Sall les doléances des travailleurs, ce samedi, à l’occasion de la célébration de la fête du 1er mai. En raison de la pandémie de covid-19, la cérémonie s’est déroulée en toute sobriété. Mais les représentants des travailleurs dans différents secteurs d’activités présents à la fête ont passé en revue les différents problèmes que rencontrent les travailleurs. Ils ont exposé au Chef de l’Etat Macky Sall, les différents maux dont ils souffrent.

Macky défend Eiffage…et « sacrifie » les usagers du péage

L’épineuse question de la cherté de l’autoroute à péage était au cœur des débats. Les usagers ont longtemps pleuré la cherté des tarifs de l’autoroute à péage. Les prix sont jugés tellement élevés sur les différents tronçons. Le secrétaire général de l’Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal (UNSAS), Mademba Sock, a touché le point sensible au cours de la cérémonie de remise des cahiers de doléances. Ouvert depuis le 1er août 2013, les tarifs de cette société confiée à Eiffage sont jugés trop chers par les usagers. Une vielle doléance qui a été portée au Président Macky Sall. Mais sa réponse ne va plaire à tout le monde.

Le président Macky Sall a « abandonné » les sénégalais qui avaient besoin de lui. Le chef de l’Etat estime que l’autoroute à péage n’est pas le seul endroit où on peut circuler pour se rendre en banlieue. « C’est comme l’autoroute à péage. A côté il y a la route de Rufisque. Si vous ne voulez pas payer il y a la route alternative. On veille toujours qu’il y ait une route pour ceux qui ne veulent pas prendre l’autoroute. Ah oui », a déclaré le Président Macky Sall interpellé par Mademba Sock.

Le locataire du palais de rajouter, face aux inquiétudes du syndicalistes, : « Si tu ne peux pas, tu prends la route de Rufisque. C’est comme ça. Mais si tu veux rouler sans trous, il y a un coût », martèle-t-il. Le Chef de l’Etat s’est, par ailleurs, réjoui du fait que le Sénégal va entrer à hauteur de 25 % dans le capital de SECAA, la Société Eiffage de la Concession de l’Autoroute de l’Avenir (SECAA SA).

Ces propos du Chef de l’Etat viennent rejoindre ceux de son beau-frère et non moins ministre des Infrastructures et du désenclavement. « Si l’autoroute est chère, mieux vaut emprunter la route nationale. C’est une option », avaient déclaré Mansour Faye, à l’hémicycle lors du vote du budget de son département ministériel. Des propos qui avaient outrés plus d’un. Le Collectif Citoyen des Usagers de l’Autoroute à Péage (CCUAP) doit avoir mal dans sa chair…

La colère des internautes…

Cette déclaration du président Macky Sall, lors de cette cérémonie de remise des doléances des travailleurs a mis les internautes dans tous leurs états. Ils ont craché du feu sur le Président. Les discours qualifiés de « médiocres » du locataire du palais ont été fortement dénoncés sur les réseaux sociaux. « Un Sénégal meilleur avec des discours médiocres », lance un internaute. « Un président qui ne sait pas communiquer », rajoute un autre internaute. Des propos plus virulents les uns que les autres face aux propos tenus par le chef de l’Etat.

Cette déclaration du président Macky Sall est un véritable manque d’empathie de la part du chef de l’Etat qui semble méconnaitre les problèmes que rencontrent les usagers de l’autoroute. Ces usagers doivent faire face à la cherté du trafic mais aussi aux embouteillages aux sorties de l’autoroute à péage. Mais hélas le père de la nation semble ignoré la galère des usagers de « Ndoumbélane ».

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru