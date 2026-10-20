Duel au sommet…Ousmane Sonko met le régime de Diomaye sous pression

Le bras de fer entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye franchit un nouveau palier. En annonçant, le lundi 19 octobre 2026, le refus de Pastef de voter la loi de finances rectificative (LFR) en l’état, le président de l’Assemblée nationale ouvre une séquence politique particulièrement délicate pour le chef de l’État. Derrière les réserves exprimées sur les choix budgétaires du gouvernement se dessine une confrontation sur les orientations économiques du pays, le contrôle parlementaire et la répartition des responsabilités au sommet de l’État.

Le premier levier de pression concerne les engagements financiers internationaux du Sénégal. L’accord de principe conclu avec le Fonds monétaire international (FMI), évalué à environ 2,2 milliards de dollars sur 36 mois, constitue un élément central de la trajectoire économique défendue par l’exécutif. En contestant les dispositions budgétaires associées à ce programme, Sonko oblige le gouvernement à défendre ses arbitrages devant une majorité parlementaire qui réclame des changements. L’enjeu est de taille pour Bassirou Diomaye Faye, appelé à concilier les engagements financiers de l’État avec les exigences formulées par les députés de Pastef.

Le deuxième front se situe sur le terrain du pouvoir d’achat. En dénonçant la fiscalité appliquée aux carburants et les conséquences de la réduction des subventions, Ousmane Sonko remet la vie chère au centre du débat. Les prix de 990 FCFA pour le supercarburant et de 755 FCFA pour le gasoil deviennent des points de cristallisation de la contestation. Le président de Pastef rejette les explications avancées par le gouvernement et met en cause les choix fiscaux qui, selon lui, contribuent au niveau élevé des prix. Cette offensive place l’exécutif dans une position inconfortable, puisqu’il doit justifier ses décisions tout en répondant aux inquiétudes des ménages et des acteurs économiques.

La bataille porte également sur les priorités de la dépense publique. Sonko critique les arbitrages qu’il juge défavorables à l’éducation, à la formation professionnelle et aux investissements. En présentant ces choix comme incompatibles avec les ambitions de transformation nationale, il oppose au gouvernement une exigence de cohérence entre les engagements politiques du camp présidentiel et les décisions budgétaires. Pour Diomaye, la difficulté consiste à défendre la politique de son équipe sans donner le sentiment que les priorités sociales sont reléguées au second plan. Pour Pastef, le vote de la LFR devient ainsi un moyen de réclamer une révision des orientations retenues.

L’Assemblée nationale constitue le principal instrument institutionnel de cette confrontation. En conditionnant le soutien de Pastef à des réponses précises aux griefs formulés, Sonko transforme le débat budgétaire en épreuve pour l’exécutif. Le gouvernement doit désormais rechercher un compromis avec une majorité dont le chef conteste publiquement le texte. Une modification substantielle du projet pourrait être interprétée comme une concession aux exigences de Pastef, tandis qu’un maintien du texte sans compromis exposerait les relations entre les deux institutions à une nouvelle dégradation. L’issue dépendra notamment des discussions parlementaires et de la capacité des protagonistes à rapprocher leurs positions.

La question des fonds spéciaux ajoute une dimension supplémentaire au conflit. L’annulation, le 15 octobre, de la loi organique qui encadrait ce dispositif par le Conseil constitutionnel, ainsi que les demandes de commissions d’enquête évoquées dans ce dossier, alimentent les tensions autour du contrôle des ressources publiques. Ces questions élargissent le désaccord au-delà de la seule LFR et replacent la transparence financière au centre des rapports entre l’Assemblée et l’exécutif. Pour le Palais présidentiel, cette multiplication des sujets de friction complique la recherche d’un terrain d’entente avec une majorité parlementaire qui entend exercer pleinement ses prérogatives.

La riposte de Seydina Omar Touré montre que la contestation de Sonko ne reste pas sans réponse dans le camp présidentiel. Le directeur général de l’Agence d’assistance à la sécurité de proximité reproche au leader de Pastef une contradiction entre les orientations fiscales défendues lorsqu’il dirigeait le gouvernement et ses critiques actuelles. Thierno Bocoum développe une objection comparable en estimant que l’ancien Premier ministre ne peut se désolidariser des décisions prises pendant sa participation à la gestion du pays. Ces prises de position ramènent le débat à la question des responsabilités respectives dans les choix économiques contestés.

Au-delà du budget, la confrontation révèle un désaccord plus profond sur la conduite du pouvoir. Bassirou Diomaye Faye doit préserver sa capacité à diriger l’action gouvernementale et à défendre les décisions de l’exécutif. Ousmane Sonko, lui, s’appuie sur la direction de Pastef et sur sa position à la tête de l’Assemblée nationale pour contester des orientations qu’il juge contraires aux engagements du parti. Cette configuration rend chaque arbitrage politiquement sensible et expose les deux responsables à devoir clarifier leurs responsabilités devant l’opinion publique. Elle ne permet toutefois pas, à elle seule, de conclure que l’un ou l’autre contrôle désormais l’ensemble du rapport de force institutionnel.

À l’approche de la session extraordinaire consacrée à l’examen de la LFR, le gouvernement se retrouve confronté à plusieurs exigences simultanées : défendre sa trajectoire financière, répondre aux préoccupations sociales, préserver le fonctionnement des institutions et négocier avec une majorité qui réclame des changements. Le refus annoncé par Pastef place ainsi Bassirou Diomaye Faye devant une difficulté politique majeure. Un compromis pourrait permettre de réduire les tensions, tandis qu’un désaccord persistant risquerait d’aggraver la crise au sommet de l’État. Le vote de la LFR constituera un test important pour mesurer la capacité des deux camps à dépasser leur confrontation et à préserver la continuité de l’action publique.

La rédaction de Xibaaru