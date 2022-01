Durement touchée par le Covid…l’équipe de Gambie craint le pire à la CAN

A une semaine du premier match de son histoire à la CAN, mercredi prochain contre la Mauritanie, la Gambie tire la sonnette d’alarme.

Durement frappés par le Covid-19, les Scorpions, qui ont annulé les matchs de préparation contre l’Algérie et la Syrie pour cette raison, craignent de ne pas être en mesure d’aligner une équipe compétitive si la Confédération africaine de football (CAF) refuse de les autoriser à remplacer leurs joueurs contaminés.

« Nous avons demandé à la CAF de remplacer certains de nos joueurs touchés par le Covid-19 mais la réponse est non. Ils nous ont dit qu’il y avait 28 joueurs et qu’on pouvait puiser dans ce nombre. Si on en restait là, ce serait une catastrophe», a prévenu le sélectionneur Tom Saintfiet dans des propos rapportés par l’AFP et repris par Afrik Foot.

On ignore le nombre exact de joueurs touchés mais, samedi, le technicien avait énuméré le nom de 16 absents (pas tous à cause du Covid-19) pour justifier le forfait contre l’Algérie.

Rappelons que la CAF permet aux sélections de remplacer un joueur blessé mais pas un joueur positif au Covid-19 puisque l’instance considère qu’elle a anticipé ce problème en autorisant des listes de 28 au lieu des 23 joueurs habituels.