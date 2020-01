Dwayne Johnson en deuil, son père Rocky Johnson est mort

Le catcheur Rocky Johnson, père de Dwayne Johnson alias The Rock, est mort à l’âge 75 ans, comme l’a communiqué la World Wrestling Entertainment (WWE) ce mercredi 15 janvier 2020.

C’est une terrible nouvelle pour Dwayne Johnson, que l’on surnomme plus communément The Rock. Le catcheur a perdu son père Rocky Johnson, décédé à l’âge de 75 ans comme l’a communiqué la World Wrestling Entertainment (WWE) ce mercredi 15 janvier 2020. La star de 47 ans n’a pas encore fait d’annonce officielle face à la mort de son père, bien qu’il soit assez ouvert à propos de sa vie privée sur les réseaux sociaux. On ne connaît pas encore la cause du décès de l’ancien champion de catch.

Un impressionnant palmarès de victoires

Rocky Johnson, né Wayde Douglas Bowles, est connu pour avoir marqué l’histoire du catch en novembre 1983, en devenant avec son acolyte Tony Atlas, la toute première équipe noire à remporter le championnat du monde de la Fédération mondiale de lutte (WWF). Il a également remporté de nombreuses victoires au cours de sa carrière, devenant notamment un champion de la National Wrestling Alliance (NWA). Le catcheur a rejoint la WWE en 1983 et s’est battu avec de grands noms du catch tels que Greg Valentine, Adrian Adonis et Don Muraco.

Après être parti à la retraite en 1991, Rocky Johnson a ensuite entrepris de former son fils Dwayne pour qu’il prenne le relais. Père et fils sont inscrits au Hall of Fame (Temple de la Renommée) de la WWE en 2008.

De nombreux lutteurs ont partagé leur peine sur Twitter. «Je suis désolé d’apprendre que le grand Rocky Johnson est mort, a écrit le catcheur Mick Foley. Il a toujours été un gentleman, et j’ai toujours aimé parler avec lui. Mes condoléances les plus sincères à sa famille, ses amis, et ses fans qui l’adoraient. Une bien triste journée pour le monde de la lutte».