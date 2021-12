La dynastie Faye-Sall contre le retour du PM…les raisons

L’annonce du retour du poste de premier ministre (PM) a changé tous les plans politiques des hommes du pouvoir tout comme de ceux de l’opposition. La mouvance présidentielle a vu les chapelles politiques affûter leurs armes pour avoir le candidat idéal. Et l’opposition va aussi retrouver le fusible du président qui va encaisser tous les coups destinés au palais. Mais il y a un camp qui est très affecté par le retour du poste de PM…C’est la dynastie Faye-Sall.

Au Palais, il y a le président de la République, Macky Sall. C’est lui qui dirige le pays. Il est l’exécutif ; A côté de lui, il y a la première dame. Elle ne dirige que sa fondation « Servir le Sénégal » et ses proches. Mais à côté du couple présidentiel, il y a la dynastie Faye Sall, ce groupuscule d’hommes et femmes de l’entourage présidentiel qui exerce indirectement un pouvoir en se servant du titre de frère, beau-frère, neveu et nièce, cousin et cousine et beau-père du couple présidentiel. Et c’est cette dynastie qui ne veut surtout pas d’un poste de Premier ministre…

Un premier ministre (PM) gênerait le clan Faye-Sall. Les puissants membres de cette dynastie veulent tout contrôler et même les ministres. Et en l’absence d’un premier ministre, les membres du gouvernement étaient devenus vulnérables face aux membres du clan. Quand un frère du président ou son neveu ou celui de la première dame avait besoin d’un ministre, il fonçait chez le ministre qui ne pouvait pas lui dire non. Mais avec le retour du PM, les ministres sont protégés car tout ce que demandera directement un membre de la dynastie, le ministre pourra se réfugier derrière les instructions du premier ministre.

Et si le premier ministre est un baye Fall comme Mahammed Boun Abdallah Dionne, ce dernier demandera l’aval du grand patron. C’est ainsi que les membres de la dynastie Faye Sall seront bloqués et retournés vers le président dès l’arrivée du premier ministre. Donc la nomination d’un premier ministre sonnera la fin de la récréation des membres de la dynastie ; Et les premiers à en pâtir seront sans doute les jeunes nouveaux riches de Fatick et de Saint-Louis qui ont émergé depuis l’arrivée au pouvoir de Macky.

Et c’est ce que voulait dire Mansour Faye lors de son passage sur la 7TV : « en réalité Macky Sall, le président n’a pas besoin d’un premier ministre »…Mansour Faye a bien raison de le dire car la présence d’un ministre réduit ses attributs. Il passera ainsi de « beau-frère du président » à ministre de la République sous la supervision du premier ministre. Tous les autres ministres et même les PDG et DG de la République ne seraient plus obligés de répondre aux sollicitations du beau-frère mais d’écouter un simple ministre.

Et ceci est aussi valable pour tous les autres membres du clan. Leur pouvoir sera limité et leur zone d’influence réduite. Mais tout cela dépendra de la personnalité du premier ministre. Si ce dernier est un homme ou une femme de faible caractère, alors la dynastie aura toujours une mainmise sur le gouvernement. Et si c’est Mimi Touré, la dynastie devra se terrer durant tout son passage à la primature.

