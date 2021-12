Le prochain et dernier PM de Macky…dauphin ou « Baye Fall »

Le prochain premier ministre (PM) de Macky Sall sera au centre de toutes les discussions. L’opposition le clouera au pilori et les alliés le traiteront comme étant le « préféré » du Patron suprême de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Ainsi la personnalité du prochain premier ministre (PM) sera appréciée en fonction de la personne qui portera ce lourd manteau. Il sera l’homme à abattre de tous les camps sauf si le visage de ce PM est inoffensif…

Le projet de loi portant révision de la Constitution a été adopté lors du Conseil des ministres du 24 novembre 2021. Le poste de Premier ministre qui a été supprimé par le Président de la République Macky Sall en 2019, sera rétabli par l’Assemblée nationale en procédure d’urgence. Selon ledit communiqué, cette restauration du poste de PM vient ainsi adapter l’organisation du pouvoir exécutif à un nouvel environnement économique et socio-politique…Une version officielle.

Mais cette version officielle qui motive le retour du poste de PM est rejetée par l’opposition qui voit un échec de la politique du Fast-Track du Président de la République. Et ce n’est pas tout puisque l’opposition y voit un retour du « dauphinat ». Tout comme certains membres de la mouvance présidentielle qui collent au prochain premier ministre, le rôle de N°2 de l’exécutif et potentiel successeur de Macky Sall en 2024…le futur patron de la mouvance présidentielle…

Le dauphin

Si Macky Sall choisit son futur premier parmi les noms qui sont chuchotés en ce moment, ce dernier sera l’ennemi n°1 de l’opposition mais aussi de la mouvance présidentielle. Qu’il s’appelle Mimi Touré, Aly Ngouille Ndiaye ou Amadou Ba, le prochain premier ministre sera l’homme ou la femme à abattre. L’opposition ne voudra pas d’un dauphin qui n’existe pas dans la constitution et les différents clans de la mouvance présidentielle n’accepteront jamais un autre que leur leader.

Le président, en choisissant parmi « les ambitieux » qui ont été limogés du gouvernement pour avoir « lorgné » son fauteuil, sacrifiera la carrière politique de ce dernier. Si Mimi Touré, Aly Ngouille ou Amadou Ba devenait premier ministre (PM), ce sera la fin de leur carrière politique. Ils vivront les deux années les plus difficiles de leur vie. Ils n’auront plus la paix jusqu’en 2024 ; Ils seront traqués par l’opposition et vomis par leurs camps. Et c’est Macky qui gagnera car il se débarrassera ainsi d’alliés encombrants.

Le Baye Fall

Si le prochain premier ministre est celui qui est considéré comme le Baye Fall de Macky Sall, l’opposition verra un « non-ambitieux » au gouvernail et les barons de la mouvance présidentielle pourront peaufiner leurs armes avant 2024 avec l’espoir de succéder au « boss ». Macky aura la paix et l’opposition ne l’accusera pas de vouloir imposer un « dauphin » si son futur premier ministre est Mahammed Boun Abdallah Dionne. Avec lui aux commandes, c’est la paix assurée jusqu’en 2024…

Selon plusieurs analystes politiques, Mahammed Boun Abdallah Dionne a fixé sa carrière sur celle de Macky Sall dont il se réclame le « Baye Fall ». Mahammed Boun Abdallah Dionne, silencieux depuis son départ du gouvernement et grand absent des locales, pourra être l’homme de la situation à la primature mais aussi celui qui pourra conduire la liste de Benno Bokk Yaakaar pour les prochaines législatives comme il l’avait fait en 2017…

La Rédaction de xibaaru