Elon Musk lance un appel à l’humanité : « faites des enfants »

Baisse du taux de natalité : l’avertissement d’Elon Musk à l’humanité

Elon Musk, la personne la plus riche de la Terre, a déclaré qu’il n’y avait pas assez de personnes sur la planète et que la civilisation s’effondrerait si le taux de natalité continue de baisser.

Le PDG de Tesla et de SpaceX, a déclaré lors d’une interview avec la journaliste Joanna Stern le lundi 6 décembre que le monde avait un besoin urgent de plus d’humains.

« Il n’y a pas assez de monde. Je ne saurais trop insister là-dessus, il n’y a pas assez de monde. » A déclaré Musk.

Il a fait cette déclaration après avoir discuté de la façon dont des entreprises telles que Tesla pourraient au fil du temps commencer à utiliser des robots comme substitut aux travailleurs humains, qualifiant le travail de « fondement de l’économie ».

Il a poursuivi : « Je pense que l’un des plus grands risques pour la civilisation est le faible taux de croissance et le taux de croissance en déclin rapide. Et pourtant, tant de gens – y compris des gens intelligents – pensent qu’il y a trop de gens dans le monde et pensent que la population augmente de manière incontrôlable. C’est complètement le contraire. S’il vous plaît, regardez les chiffres, si les gens n’ont pas plus d’enfants, la civilisation va s’effondrer. Écoutez-moi bien. »

Musk, qui a six enfants, a déclaré qu’il faisait sa part pour peupler la Terre. Il a dit en souriant : « J’essaie de donner le bon exemple. J’essaie de mettre en pratique ce que je prêche.”

Les Américains, les Français, mais également beaucoup d'autres font en effet moins d'enfants que par le passé. Un constat appuyé par de nombreuses études sérieuses