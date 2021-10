Elon Musk va bientôt atteindre la barre des 1000 milliards de dollars

Elon Musk, l’entrepreneur le plus célèbre du monde et le PDG de deux des plus grandes entreprises du monde, SpaceX et Tesla, est sur le point de devenir le premier trillionnaire du monde.

Selon The Guardian, les analystes de Morgan Stanley ont prédit que Musk, 50 ans, pourrait devenir le premier trillionnaire du monde, en grande partie grâce à sa société aérospatiale SpaceX.

L’analyse estime que sa société aérospatiale SpaceX fera passer Musk au-dessus de la barre des mille milliards de dollars dans les années à venir.

« Plus d’un client nous a dit que si Elon Musk devait devenir le premier trillionnaire… ce ne sera pas à cause de Tesla », a déclaré l’analyste Adam Jones au journal, faisant référence à la société de voitures électriques à l’origine de la majorité de sa richesse à ce jour.

« D’autres ont dit que SpaceX pourrait finalement être l’entreprise la plus valorisée au monde, tous secteurs confondus », a ajouté Jones.

Bien que les humains n’aient pas encore atteint Mars, l’un des objectifs de Musk pour l’entreprise via le Starship de SpaceX, le système de lancement avancé a déjà de grandes attentes après le succès du Crew Dragon de SpaceX.

Au début du mois, la valorisation de SpaceX est passée à 100,3 milliards de dollars, contre 74 milliards en février, selon CNBC.

Cette valorisation a fait de SpaceX, dont M. Musk détient environ 48 % de la société, la deuxième plus grande entreprise privée du monde, indique The Guardian.

SpaceX a célébré un certain nombre d’étapes importantes cette année, notamment le lancement et l’atterrissage réussis d’une fusée Starship pour la première fois. Le mois dernier, SpaceX a envoyé le premier équipage entièrement civil en orbite.

La valeur nette de Musk est actuellement estimée à 242 milliards de dollars, selon l’indice Bloomberg des milliardaires. Tesla reste son principal actif.

Jeff Bezos, actuellement la deuxième…la suite ici