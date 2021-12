Déthié Fall n’est pas garçon…il mord et prend la fuite

Déthié Fall à l’image de certains députés…il est violent et arrogant

Au Sénégal, l’Assemblée nationale a perdu son lustre d’antan. Désormais il est devenu le refuge des ratés en politique. Dans ce lieu sacré, les députés devaient y défendre les intérêts supérieurs de la nation. Mais ils préfèrent s’adonner à leur sport favoris, absentéisme, violence ou arrogance. Le dernier à avoir fait parler de lui est Déthié Fall. Le parlementaire s’en est violemment pris de la pire des manières à un ministre de la République. Une intervention qui n’a pas été du gout de beaucoup de sénégalais. Qui se demande ce qu’ils ont fait pour mériter de tels représentants…

Il est temps que l’on choisisse les députés qui vont représenter le peuple. Il ne se passe plus un seul jour sans que l’un d’eux fasse parler de lui. Après les députés violeurs, les députés trafiquants de passeports, c’est autour des députés arrogants qui sont en fait des « mecs ratés ». C’est Déthié Fall ce leader du Parti républicain « des ploucs » pardon pour le peuple a « insulté » le ministre de l’intérieur, Antoine Félix Diome, lors de son passage à l’hémicycle.

« Vous êtes le ministre de l’Intérieur le plus incompétent que ce département n’ait jamais connu. Vous êtes supposés être neutre. Mais vous êtes loin de l’être. Votre incompétence et votre manque de maturité politique maintiennent ce pays sous tension. Vous serez responsable de tout ce qui arrivera lors des élections et dans les prochains jours. Vous êtes en train de tout faire pour éliminer des listes de l’opposition », a lancé Déthie Fall avant de s’éclipser de l’hémicycle.

Déthié Fall n’a même pas eu le courage d’écouter la réponse du ministre de l’intérieur, qu’il s’est éclipsé après sa prise de parole. Il a fui la réponse d’Antoine Diome. Et quand on fui après avoir avoir insulté, cela s’appelle être un trouillard qui n’a pas de « coui… » ; et Déthié n’en a certainement pas sinon il aurait attendu la réponse du ministre. Et même l’opposition dans l’hémicycle a déploré l’attitude anti républicaine de Déthié Fall.

Pour son collègue Abdou Aziz Diop, ancien membre du PDS, l’attitude de Déthié Fall est tout sauf « républicaine ». Il a par ailleurs demandé de régler cela dans le règlement intérieur, « il faut codifier de telle sorte que quand vous avez le culot d’insulter les gens, ayez le courage d’attendre que les gens vous apportent la réponse », a-t-il demandé…Malheureusement Déthié Fall n’a ni culot ni courage…Il est tout simplement un peureux.

A force de côtoyer certaines figures de l’opposition comme Ousmane Sonko, Déthié Fall est devenu un « terroriste de la parole ». Les mots qu’il a utilisés étaient inélégants pour un élu du peuple. Le parlementaire a étalé toute son arrogance avec des gestuels très mal placés. Et si ces souteneurs applaudissent son discours guerrier, beaucoup de sénégalais ont été dépités par son comportement et sur les réseaux sociaux, ils n’ont pas manqué de dire leur indignation.

Bien payés et véhiculés, certains de nos députés se permettent même d’en venir aux mains. Les images de la bagarre entre Ousmane Sonko et Mberry Sylla sont toujours d’actualité. Pire le leader du parti les Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité s’était même glorifié d’avoir bastonné son collègue. Une très mauvaise image pour la personne qui veut diriger ce pays.

Désormais, les sénégalais ne veulent plus de ces députés va-t-en-guerre. Tout ce dont ils ont besoin ce sont des élus qui les représenteront. Des députés qui ne viennent pas en retard, des députés qui ne sont pas absentéistes, des députés qui ne votent pas de manière mécanique. Alors Déthie Fall gagnerait à ne pas suivre la voie des pyromanes arrogants s’il veut faire carrière en politique.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru