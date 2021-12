Dakar accueille la 4e édition du Festival International du Film de Bruxelles

Le Festival International du Film de Bruxelles – FIFB – fait son grand retour après deux ans d’absence sur la scène internationale du 7e art et déclare d’ores et déjà l’ouverture de la 6e édition.

Pour la première fois depuis sa création, le FIFB s’exporte et déploie ses ailes en Afrique. Du 15 au 18 décembre 2021, elle prendra ses marques au Complexe Cinématographique Sembène Ousmane, soit 4 jours de fête, de découvertes, de rencontres dans la capitale mythique, authentique, culturelle et dynamique du Sénégal: Dakar.

La diversité, l’existence des valeurs communes et le changement sont les maîtres mots de cette édition spéciale.

Vous l’avez bien compris, le FIFB inaugure une nouvelle ère pour améliorer son offre et donner une chance aux acteurs concernés, favoriser leur inclusion sociale et économique au Sénégal et partout ailleurs en Afrique.

Cette édition offre une programmation riche et éclectique par la diversité des activités, des animations, avec des films exceptionnels et des talents qui se distinguent provenant d’horizons divers. Cette année, le festival propose donc deux compétitions : la compétition internationale (cinq longs métrages et cinq courts métrages) et la compétition Ciné-jeunes (10 courts métrages).

C’est à l’acteur et chanteur Belge Marc ZINGA, qui interprète un rôle dans le film mythique 007

« Spectre », Président du jury Compétition internationale que revient l’honneur de lancer les festivités au cours de la cérémonie d’ouverture, il sera aux côtés de Lydia DIAKHATE, Mansour Sora WADE, Mara TAQUIN et Rokhaya NIANG.

Quant au jury Ciné-jeunes, il sera présidé par Moussa Touré. Le célèbre réalisateur sénégalais sera accompagné de personnalités aux carrières ambitieuses, Florian VALLEE, Nafissatou DIOP, Bigué BOB et Queen Biz.

Deux évènements sont organisés en parallèle des projections: le Meeting Cinema Day qui est l’occasion unique de rencontrer des professionnels du milieu du cinéma et de l’audiovisuel. Le Media Day, matinée de conférences et d’ateliers autour de différentes thématiques animées par des professionnels. Comme chaque année, plusieurs hommages seront rendus lors des cérémonies d’ouverture et de clôture.

La boucle est bouclée. À vos agendas !

L’équipe du Festival International du Film de Bruxelles est impatiente de vous accueillir à la 6e édition à Dakar, centre urbain riche de sa diversité culturelle.