Echec de la campagne de commercialisation : Moustapha Cissé Lô tacle le ministre de l’Agriculture

Le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural Moussa Baldé avait avancé des

chiffres pour justifier que la présente campagne de commercialisation arachidière n’est

pas un échec. Il vient d’être démenti par le député Moustapha Cissé Lô, invité de

l’émission « Objection » de Sud-FM.

Moustapha Cissé Lô martèle : « Je vois des chiffres qui tout de même me laissent penser

qu’il faut revoir ceux qu’on annonce. Je vois 500 000 tonnes d’arachide et 200 000 tonnes

à l’exportation et on aimerait savoir quelles sont les usines qui ont acheté cela. Et 66 000

tonnes de semences sélectionnées. Je voudrais tout simplement que le ministre puisse

nous expliquer d’où est-ce qu’il tient ces chiffres et par quel mécanisme ? Je demande

des éclairages en tant qu’acteur, en tant que Président de la chambre de commerce de

Diourbel ». Pour lui, le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural n’a pas atteint les

objectifs assignés pour cette présente campagne.

Par ailleurs, Moustapha Cissé Lô réclame que le système de distribution des semences

soit revu par l’Etat. Car, accuse-t-il : « Cette subvention de l’Etat aux agriculteurs ne doit

pas être captée par des non-producteurs. Un ministre, un député, un directeur qui a les

moyens de se payer des semences, on ne doit pas le subventionner »

La rédaction de Xibaaru