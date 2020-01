Ecurie Fass : Moustapha Gueye très remonté contre Papa Sow…

Moustapha Gueye, actuel Directeur technique de l’écurie est très remonté contre Papa Sow. Dans un entretien avec le journal « Sunu Lamb », il l’accuse d’avoir piétiné le règlement mis sur place par leur formation et du coup de s’auto-exclure de cette entité.

‘’S’il avait des remarques et autres, il devait appeler le président pour les lui soumettre. Il pouvait aussi m’appeler en tant que Directeur technique ou d’autres dignitaires de l’écurie. Comme il pouvait aussi venir à l’entraînement et en parler au staff. Ce qui me fait le plus mal, c’est que le règlement qu’on a préparé depuis trois ans, il prend un stylo rouge pour tout barrer. C’est pour dire que c’est Papa Sow qui s’est auto-exclu de l’écurie’’, explique le deuxième titre de Fass.