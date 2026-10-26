El Malick Ndiaye aux patriotes : « Restons focus sur l’essentiel »

Alors que les récentes déclarations du ministre des Infrastructures Dethie Fall, suscitent les commentaires indignés des sympathisants de PASTEF sur les réseaux sociaux, El Malick Ndiaye et sorti du silence. ​Le premier vice-président de l’Assemblée nationale invite ses camarades à privilégier le travail et les objectifs communs plutôt que les commentaires sur les choix des uns et des autres. Dans un message adressé aux patriotes, il insiste sur le respect des libertés individuelles et la nécessité de rester concentrés sur les responsabilités collectives.

​« Restons FOCUS sur l’essentiel », lance El Malick Ndiaye à l’endroit des militants de Pastef. Le vice-président du parti les exhorte à ne pas perdre leur temps à commenter les décisions des autres, rappelant que chacun est libre de suivre son propre chemin et mérite le respect.

​Dans son message, le responsable politique appelle ainsi ses camarades à canaliser leur énergie vers les priorités du parti. « Concentrons notre énergie sur nos responsabilités, nos objectifs communs et le travail qui nous attend », souligne-t-il.