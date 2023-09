Election 2024 : le prochain Président du Sénégal sera un ancien…

L’élection présidentielle 2024 se dessine et nous révèle les visages qui sont susceptibles de constituer le trio final. Avec la radiation de Ousmane Sonko des listes électorales et l’incertitude qui plane sur la participation de Karim Wade, l’élection présidentielle de 2024 devient plus claire. Une soixantaine de candidatures, certaines ridicules, d’autres indécentes, les plus sérieuses se détachent du lot. Au finish, seules quatre candidatures ont attiré l’attention des analystes de xibaaru. Voici le visage du futur Président de la République du Sénégal

Des candidats à la présidentielle au Sénégal le dimanche 25 février 2024, on en compte à la pelle. Près de 65 candidatures sont déclarées. En aura-t-il d’autres ? Toujours est-il que certaines candidatures ne vont pas passer. Des candidats déclarés vont désister au dernier moment, d’autres seront incapables de recueillir le nombre requis de parrains. Ainsi avec le système de parrainage, il y aura un filtrage qui ne sera que naturel.

Le parrainage en éliminera 61 et 4 seront au départ : Amadou Ba, Mahammed Boun Abdallah Dionne, Idrissa Seck et Aminata Touré…Tous des Premiers ministres de la République. Voilà qui peut être inédit. Des anciens Premiers ministres qui seront seuls dans l’arène politique, sur le terrain pour s’affronter pour qui sera le prochain Président de la République. Ainsi le prochain Président sera un ancien Premier ministre du Sénégal. C’est dire que l’ultime bataille pour l’élection présidentielle de 2024 va se dérouler entre Amadou Ba, Mahammed Boun Abdallah Dionne, Idrissa Seck et Aminata Touré.

Qui parmi ces anciens Premiers ministres du Sénégal vont se croiser le fer pour l’ultime bataille, aura le plus de chance de devenir le prochain Président de la République du Sénégal ?

Une question qui peut être à plusieurs équations. Pourtant, elle peut paraître plus simple que cela, si l’on examine le profil de tous ces candidats qui sortent du lot, et qui par hasard sont des anciens Premiers ministres du Sénégal. Au finish, il y en a eu trois (Mahammed Boun Abdallah Dionne, Aminata Touré, Amadou Ba) qui ont été Premiers ministres sous Macky Sall. Idrissa Seck l’a été sous Me Abdoulaye Wade, mais il a servi sous Macky Sall en étant Président du Conseil économique, social et environnemental (CESE).

L’actuel Premier ministre Amadou Ba descend dans l’arène politique pour la première fois tout en étant candidat à l’élection présidentielle. Amadou Ba sera candidat avec le soutien et la bénédiction de Macky Sall, le Chef de l’Etat. Ce dernier entend s’impliquer activement sur le terrain lors de la campagne électorale de 2024, rien que pour faire élire Amadou Ba. Amadou Ba dispose alors d’un atout de taille.

Avec le soutien actif du Chef de l’Etat Macky Sall, il peut compter sur l’aura de ce dernier pour gagner une place au cœur des populations. Macky Sall ne sera pas candidat à sa réélection à la prochaine élection présidentielle, seulement il sera présent sur le terrain, en battant campagne pour le dauphin qu’il a choisi, c’est-à-dire Amadou Ba. C’est le Président de la République Macky Sall lui-même qui a déclaré qu’il va s’impliquer sur le terrain pour battre campagne en faveur d’Amadou Ba.

Il n’y a aucun doute que l’actuel Premier ministre présente des atouts au moment de briguer le suffrage des Sénégalais. Il ne doit que pour cela en battant campagne, de présenter toutes les réalisations et infrastructures réalisées par le Président Macky Sall au cours de son mandat dont il sera le digne continuateur. Macky Sall présente un bilan très flatteur. Amadou Ba peut compter sur tout cela.

Amadou Ba va rencontrer sur le terrain au moment de la campagne, l’ancien Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne.

Mahammed Boun Abdallah Dionne a refusé de suivre Macky Sall dans son choix de faire d’Amadou Ba, le candidat de la mouvance présidentielle. Mahammed Boun Abdallah Dionne croit beaucoup en ses étoiles en 2024. Fort de ses expériences en tant que tête de liste de Benno Bokk Yaakaar et directeur de campagne de Macky Sall lors de l’élection présidentielle de 2019, garde lui aussi l’atout de connaître le terrain. Il sait qu’il peut le gagner.

Mais, il y a l’ancien Premier ministre Idrissa Seck sous Me Abdoulaye Wade. Comme Macky Sall, Idrissa Seck a été élevé par le Pape du Sopi. Idrissa Seck est présenté comme étant un renard sur le plan politique. Seulement, à force de jouer, il se perd dans son jeu. Idrissa Seck est un individu tortueux. Les Sénégalais ont du mal à entrer dans son jeu de yo-yo. Classé deuxième lors de l’élection présidentielle en 2019, Idrissa Seck a perdu la confiance que les Sénégalais avaient placé en lui à cause de certaines de ses positions. Il part avec ce handicap.

Il y a maintenant Aminata Touré qui a été la tête de liste de Benno Bokk Yaakaar lors des dernières élections législatives. Seulement, les résultats qu’elle a obtenus à l’issue de ces élections législatives, sont mitigées. Pour la première fois dans l’histoire politique du Sénégal, il y a eu des ballotages lors des élections issues des élections législatives. Tout ceci montre de quel poids peut représenter Aminata Touré. Elle peut bénéficier des voix de l’ex Pastef du fait de son soutien constant à Ousmane Sonko.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn