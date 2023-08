Election inclusive…cette formule nébuleuse qui « tue » la démocratie

Élection inclusive : élection au rabais*

Au Sénégal, la nouvelle trouvaille des politiciens est la formule : « nous voulons une élection inclusive, na nieup bok »

À les entendre, l’on pourrait croire que nous parlons de l’élection de Miss Sénégal ou de la désignation d’un délégué de classes. Non, nous parlons de l’élection présidentielle, l’avenir de tout un pays !

Comment comprendre que pour élire celui ou celle qui doit présider aux destinées de 18 millions d’hommes et de femmes, le principe retenu soit le « soumbeukhlo »?

La démocratie c’est entre autres la liberté certes, mais elle a des exigences et des règles. Celles-ci ont d’ailleurs beaucoup évolué avec le temps. Jadis, il n’était pas permis à chaque citoyen d’être électeur et encore moins candidat.

Le droit de vote réservé exclusivement à l’élite dans l’Antiquité, au vote censitaire pratiqué jusqu’au 19e siècle, le principe de la participation n’a cessé d’être élargi au fil du temps jusqu’à nos jours où le seul fait d’avoir au moins 18 ans suffit (sous réserve de ne pas être privé de ses droits civiques). Dans un sens l’on peut s’en réjouir. Cela répond à un principe louable d’égalité des citoyens.

Mais cette doctrine égalitariste n’est pas sans risque. Alexis de Tocqueville alertait déjà dans les années 30 en parlant « des charmes vicieux de l’égalité » arguant que « l’individu démocratique, aspirant à cette sacro-sainte égalité érigée en finalité de l’action politique, à un certain moment, non seulement ne supporte plus l’inégalité, mais la moindre différence devient elle-même une offense à la norme sociale ».

Cette idéologie a tendance à vouloir effacer la réalité de l’altérité des êtres humains.

La bienveillance démocratique qui veut donner voix au chapitre à tous , conduit à un nivellement par le bas. L’élitisme devient une arrogance.

Au Sénégal, serait-il arrogant et injurieux de se demander si notre démocratie n’est pas mise en danger ? Des acteurs intrusés dans cet espace, où les barrières à l’entrée que devraient être la compétence et la vertu ont été levées, balafrent et rabaissent la démocratie.

Une démocratie entre les mains d’une population avide de droits et dont la compétence civique laisse à désirer, pourrait être assimilée à un camion entre les mains d’un apprenti.

La carence civique peut être observée au quotidien dans le comportement du citoyen dans l’espace public. Pourtant ce n’est que la partie visible de l’iceberg. L’incivisme le plus préjudiciable réside dans la conduite des politiques publiques tant au niveau national qu’au niveau local. On a le sentiment que l’intérêt partisan voire personnel et le court-termisme semblent être la ligne directrice de leurs actions. Il faut dire cependant que le calendrier électoral et la frénésie médiatique n’aident pas à la planification sereine et aboutie.

Le taux d’abstention de plus de 54% lors des dernières consultations électorales est un signal clair d’une démocratie clopinante. Même les caravanes politiques où les klaxons remplacent les discours programmatiques ainsi que les meetings rythmés par les tam-tams ne suffisent plus à mobiliser l’électeur. Cela pourrait être assimilé à un renoncement à la démocratie.

Du reste, il convient de se demander si le Sénégalais est attaché à la démocratie dans son acception intégrale ou bien est-il juste attaché à la liberté ?

D’autres peuples n’ont pas la chance que nous avons de connaître la démocratie, il serait regrettable de ne pas en prendre suffisamment conscience et de ne pas en prendre soin.

Il n’est pas question d’être condescendant, nous sommes tous responsables. Un pays regorgeant d’autant d’hommes et de femmes de valeurs peut-il se contenter de débats politiques depuis des décennies tantôt autour du protocole de Rebeuss, de dévolution monarchique du pouvoir, de 3e mandat, tantôt autour de Sweet beauté et des appels à l’insurrection ?

Notre Assemblée Nationale est plus que jamais un lieu de pugilat plutôt qu’un espace où les enjeux du devenir du pays sont traités avec minutie et sérieux.

Plus de 50 personnes ont déjà déclaré être candidates à l’élection présidentielle de 2024. Il n’est pas sûr que la plupart seraient aptes à diriger un service dans l’administration ou dans une entreprise. S’ils voulaient faire passer notre rendez-vous national le plus important pour un cirque, ils ne s’y prendraient pas autrement.

Des personnalités du privé montent au créneau pour exiger une élection la plus inclusive alors qu’eux-mêmes dans leurs entreprises érigent des critères de sélection très rigoureux pour recruter le moindre cadre.

Le Sénégal ne mérite pas moins, qu’ils se le tiennent pour dit !

À l’élection inclusive, j’oppose l’élection sélective et qualitative. Je souhaite que d’une élection à une autre, génération après génération, nous améliorions notre classe politique, c’est une condition nécessaire pour un Sénégal mieux géré, plus fort et pour un meilleur vivre ensemble.

Ce sont les meilleurs d’entre nous qui doivent montrer la voie et non ceux qui ont failli sur le plan moral, éthique et des compétences.

Paradoxalement ces hommes politiques, quand ils sont dans l’opposition promettent toujours de mettre les hommes qu’il faut à la place qu’il faut. Chiche ! Alors commençons par celui de Président de la République.

Non seulement les condamnations de justice doivent sonner le glas de la carrière de certains aventuristes et autres imposteurs mais les journalistes qui leur tendent le micro et font la promotion de tout et n’importe quoi, devraient être suffisamment outillés pour mettre à nu les niaiseries des intrépides politiciens qui n’ont rien à proposer à notre pays.

Mais au regard du business du « clic » que cela constitue, ce n’est certainement pas demain la veille…

Après nous avoir fait l’économie d’une nouvelle crise du 3e mandat, l’un des derniers défis du Président Sall et non des moindres, devrait être mettre de l’ordre dans ce charivari. Mais au vu de ce qui se passe à BBY, en prend-il le chemin ?

Badou Sané