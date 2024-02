Bon Dieu de Bon Dieu : De quelle Planète descend ce Pr Oumar DIAGNE qui a le culot d’insulter plus de 3 millions de sénégalais de la Diaspora ?

Mais monsieur le Pr DIAGNE, ces 3 millions de sénégalais à travers le monde, sont tes « nawlé nak» et des citoyens à part entière autant que vous. Dès lors comment pouvez-vous avancer un tel discours envers une partie du peuple souverain ? Dire que le Président Macky SALL veut éliminer l’élection dans la Diaspora est une déclaration extrêmement grave pour un Professeur si tant est que vous l’êtes réellement. Pendant qu’on y est pourquoi pas le Département de Mbacké qui se trouve être la seconde puissance électorale du Sénégal après Dakar ?

Comme toujours vous êtes en permanence dans le dilatoire, le mensonge et la calomnie. Votre entreprise n’a pas prospéré dans le territoire national, alors il faut taper sur la Diaspora comme si ces derniers étaient des demeurés qui goberaient toutes vos conneries et mensonges. Hélas quoi qu’on puisse dire de cette Diaspora à cause de certains irresponsables qui n’ont rien compris des enjeux auxquels nous devons faire face, cette Diaspora reste républicaine et positive.

Au moment où vous débitez vos conneries, sachez qu’un grand nombre de MISSIONS DIPLOMATIQUES, a déjà reçu tout le matériel relatif à l’organisation de l’élection présidentielle à venir. Tous les CANDIDATS ont déjà choisi leur Représentant Plénipotentiaire dans leurs Juridictions respectives, et ils ont fini de désigner leurs membres de bureau de vote et leurs mandataires dans les Centres de vote. Alors de quelle Diaspora parlez-vous? Depuis 1998 la Diaspora n’a jamais manqué à une élection. Ce n’est pas sous le Régime du Président Macky SALL que la Diaspora sénégalaise sera marginalisée.

Cette Diaspora dont le Président Macky SALL a appelé en renfort dès son élection en 2012 dans la gestion des affaires de l’État et à tous les niveaux de responsabilité, ne saurait manquer cette élection, d’abord pour user de son droit de citoyen et ensuite pour rendre un grand hommage plus que mérité à un illustre homme d’État le Président Macky SALL, dont le monde entier reconnaît son leadership. Inchallah la Diaspora sera au rendez-vous et comme toujours donnera les premiers résultats, et encore une fois de plus en faveur du candidat de BBY qui se trouve être monsieur le Premier Ministre Amadou BA.

Aliou Ndao FALL

Secrétaire National chargé de la Diaspora

Membre du SEN.