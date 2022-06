Elections et violence : Le Groupe National Kaddu Magg sonne l’alerte

Notre cher Sénégal va vers des élections législatives. Qui dit élections pense à une campagne électorale. On n’en est pas encore là, mais déjà, on note des tiraillements et des dérapages. Ces comportements qui n’honorent personne constituent une entrave à la cohésion sociale. Faire la politique est une bonne chose parce que sans politique pas de développement. La politique peut donc servir mais, peut desservir si elle est utilisée comme arme pour détruire son adversaire. Le Groupe National Kaddu Magg (parole de sages) qui est un creuset de sage tire la sonnette d’alarme pour que les quelques politiciens ne mettent pas en danger le pays. Les mauvais comportements comme les invectives, les injures et les médisances sont les germes de la division. Ce sont des comportements à bannir au plus vite parce que peuvent saper notre unité nationale. L’histoire du Sénégal ne s’arrêtera pas après le 31Juillet 2022.

A-t-on besoin de rappeler qu’au Sénégal nous sommes une seule et unique famille ? Nous devons par conséquent sauvegarder nos valeurs et la paix pour les transmettre aux générations à venir. Le groupe national Kaddu Magg, estime que ces élections ne sont pas les premières et ne seront pas les dernières. Qui peut garantir que dans 5 ans il restera en vie ? La conquête du pouvoir où se maintenir au pouvoir ne doit pas être sources de conflits ou de divisions. Par conséquent, rappelle à tous les sénégalais que la sagesse veut (et tout le monde l’admet) qu’il ne faut pas prononcer des propos qui blessent ou qui nuisent. Il est un devoir et même une obligation pour chacun de nous de contribuer à la sauvegarde de ce patrimoine commun qu’est la paix.

Ceux qui sont au pouvoir et leurs partenaires doivent savoir que Dieu leur a confié une mission qu’ils doivent l’accomplir dans les règles de l’art. Ils doivent toujours avoir à l’esprit que le pays ne leur appartient pas. Avant eux il y avait des gens et après eux, il y ‘aura d’autres. Ils ont des comptes à rendre. Ils doivent être tolérants, patients et gérer dans la droiture. Ceux qui sont dans l’opposition doivent comprendre que la conquête du pouvoir ne leur donne pas le droit d’injurier, d’insulter ou d’avoir un comportement qui peut embraser le pays. Que ces derniers sachent que leur réussite dépend de leur bon comportement. Qu’ils comprennent que tout comportement qui incarne la violence peut porter préjudice aux auteurs.

Les écarts de langage sont à bannir du côté du pouvoir comme du côté de l’opposition. Pouvoir et opposition c’est comme un couple qui s’est séparé. Demain, ils pourront se retrouver, il y a donc intérêt à soigner son langage pour éviter de commettre des actes regrettables. La raison doit être au-dessus de la passion, le dialogue doit être privilégié. Si les acteurs politiques prétendent être au service du pays, ils ne doivent pas inquiéter les populations à travers des déclarations souvent incendiaires. S’ils veulent construire le pays, ils ne doivent pas proférer des menaces qui apeurent et inquiètent les populations.

Les acteurs politiques doivent penser aux personnes handicapées qui se déplacent difficilement, aux non voyants, aux personnes vulnérables, aux jeunes aux femmes qui chaque au quotidien se battent pour la dépense. En cas de troubles, ces personnes sont condamnées à rester chez elles. A-t-on mesuré ces préjudices ? Eviter de manipuler les jeunes enfants innocents qui malheureusement sont toujours les victimes. Penser aux malades, aux vieilles personnes qui sont stressées à chaque fois que la rue manifeste ; Tout ceci ne contribue pas à développer le pays. Pour développer le pays, il faut instaurer un dialogue sincère.

Fait à Dakar, le 15 Juin 2022 Le Président

Mamadou Ba