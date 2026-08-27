Élections territoriales : Pape Abdourakhmane Dabo se prononce sur le calendrier électoral

Pape Abdourakhmane Dabo, directeur général de la SN-HLM, s’est exprimé sur le calendrier électoral et l’éventualité d’un couplage des scrutins. Il met notamment en avant les conséquences d’une éventuelle dissolution de l’Assemblée nationale et la question de la rationalisation des dépenses publiques.

Avec « une probabilité très élevée de dissolution de l’Assemblée nationale le 2 décembre », Pape Abdourakhmane Dabo estime que des élections législatives anticipées devraient se tenir dans les 66 jours suivant cette dissolution, « soit en février ».

Dans cette perspective, le directeur général de la SN-HLM considère que l’exigence de tenir les élections territoriales le 17 janvier apporte, selon lui, un éclairage sur la position des opposants. « Exiger la tenue des élections territoriales le 17 janvier suffit à démontrer qu’un opposant n’est, en aucune façon, responsable de quoi que ce soit », affirme-t-il.

Pape Abdourakhmane Dabo évoque également la saisine du Conseil constitutionnel par le président de la République au sujet d’un éventuel couplage des élections. Pour lui, cette démarche répond à une préoccupation précise liée aux finances publiques. « Si le Président de la République a saisi le Conseil constitutionnel sur la question d’un éventuel couplage, ce n’est pas pour rien : il en va de la rationalisation des dépenses publiques », soutient-il.

Le directeur général de la SN-HLM se prononce enfin sur la saisine du ministre de l’Intérieur, avec ampliation au président de la République et à la CENA. Il estime qu’une telle démarche ne modifierait pas la situation sur le plan juridique. « Saisir le ministre de l’Intérieur, avec ampliation au Président de la République et au CENA, ne changera strictement rien sur le plan de la légalité », déclare Pape Abdourakhmane Dabo.