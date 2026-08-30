Élims Mondial Basket : Le Sénégal termine la fenêtre par une large victoire face au Mali

Les Lions du Sénégal ont terminé la quatrième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde de basketball 2027 sur une bonne note. Ils ont largement dominé le Mali (97-71), ce dimanche à la Dakar Arena, et décrochent ainsi leur deuxième victoire au cours de cette fenêtre.

Le Sénégal achève la quatrième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde de basketball 2027 avec le plein de confiance. Après leur défaite initiale contre l’Égypte, les hommes de Desagana Diop ont enchaîné deux succès, d’abord face à l’Angola, puis contre le Mali.

Face aux Maliens, les Lions ont rapidement pris le contrôle du match. Dès les premières minutes, ils ont imposé leur rythme et maintenu leur avantage jusqu’au terme de la rencontre. Solides sur le plan défensif et efficaces dans le secteur offensif, les Sénégalais n’ont jamais véritablement laissé au Mali la possibilité de revenir dans la partie.

Au coup de sifflet final, le tableau d’affichage indiquait 97-71 en faveur du Sénégal, qui confirme ainsi son regain de forme après son revers contre l’Égypte.

Ce succès constitue la deuxième victoire des Lions durant cette quatrième fenêtre et porte à sept leur nombre de victoires dans la compétition. Au classement du groupe F, le Sénégal rejoint la Côte d’Ivoire en tête avec 16 points. Les deux sélections occupent désormais la première place à l’issue de cette fenêtre.

Malgré cette position favorable, les Lions devront rester concentrés. La cinquième et dernière fenêtre des éliminatoires, prévue en février, sera déterminante pour la qualification à la Coupe du monde 2027.

Le Sénégal disposera alors d’une ultime occasion de confirmer sa place parmi les équipes appelées à participer au prochain Mondial.