Elle cherche un doc dans l’ordi, elle voit des photos de son mari qui viole ses enfants

Elle découvre dans l’ordinateur des photos de son mari en train de violer leurs 2 fils de 8 ans

Un homme de 47 ans a comparu devant la cour d’assises de Lyon pour des faits de viols sur ses enfants mineurs et partage d’images à caractère pédopornographique.

C’est la mère des 4 victimes qui avait tout découvert.

Le 30 août 2017, elle cherchait sur l’ordinateur du papa pour remplir sa déclaration d’impôt, lorsqu’elle a ouvert un dossier qui contenait des photos de son compagnon en train de violer ses enfants.

Dès le lendemain, elle s’était rendue dans un commissariat avec ses enfants et les photos pour porter plainte contre son mari.

Les faits avaient commencé trois ans plus tôt. À l’époque, les deux aînés étaient âgés de 8 ans, et les deux petites sœurs de 5 ans à peine. Le père des enfants a violé à plusieurs reprises les 2 plus grands. Il a photographié ses abus sexuels et a envoyé les images à deux connaissances.

Le quadragénaire a été condamné vendredi à 13 ans de réclusion criminelle. Son autorité parentale lui a été retirée.

Deux autres hommes étaient également jugés dans cette affaire. Un ami du quadragénaire a écopé de 2 ans avec sursis pour avoir abusé des deux petites sœurs alors âgées de 5 ans.

Le troisième accusé, un internaute d’une vingtaine d’années qui se faisait envoyer des photos des agressions sexuelles par le père des quatre enfants, a été condamné à 5 ans de prison.

A la barre, la mère de famille a avoué avoir culpabilisé « de n’avoir rien vu pendant des années ».