Elle découvre que le père de ses 3 enfants était un…revenant

Une femme raconte comment une épouse a découvert que le père de ses 3 enfants est un revenant…

Une histoire effrayante partagée via Twitter a révélé comment une femme nigériane a découvert que son amant était un revenant.

La jeune femme cohabitait avec le jeune homme et avait même trois enfants avec lui. Cependant, elle s’est finalement intéressée à connaître les membres de sa famille. Après l’avoir dribblé pendant un moment, l’homme lui a finalement laissé un mot contenant son adresse. Elle s’est rendue dans son village et a découvert qu’il était mort deux ans avant de donner naissance à leur premier enfant.

Une internaute, Peace Igho qui a partagé l’histoire via Twitter a déclaré : « Alors cette femme de mon quartier vient de découvrir que son mari depuis des années est un revenant! Ils ont 3 enfants ! Jésus Christ!. Elle a dit qu’elle était tombée enceinte de lui pendant qu’ils sortaient ensemble. Puis ils ont déménagé dans mon quartier. Il a acheté un terrain et construit une maison.

Ses voisins ont dit qu’il ne parlait à personne d’autre qu’à sa famille. Et il marchait toujours seul. Alors maintenant, après 3 enfants, elle a commencé à exiger agressivement de voir sa famille. Il a dit qu’ils vivaient au village et qu’il l’y emmènerait. Il lui a ensuite donné beaucoup d’argent pour aller au marché acheter des choses qu’ils rapporteraient à sa famille.

Il entrait toujours. Et quand elle demandait, il répondait que la porte n’était pas verrouillée. Elle ouvrit son armoire et elle était remplie d’argent. Elle a pris l’argent et est partie avec les enfants et a mis la maison en vente.

Oh, je suppose que j’ai supprimé par erreur un tweet, où j’ai twitté qu’à son retour du marché, elle a trouvé une note qu’il a écrite pour s’excuser de son absence et écrit son adresse du village. Elle a voyagé à l’est avec les enfants, a localisé sa maison et a expliqué qui elle était mais ils ont dit que ce n’était pas possible car il est mort 2 ans avant qu’elle ne donne naissance à leur premier enfant. Et ils lui ont montré sa tombe. Je ne sais pas comment j’ai raté cette partie. Je jure que je l’ai twitté. »

Source MSN