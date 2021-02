Elle sauve son mari et ses enfants en couchant avec son bailleur (émouvant)

Une femme a raconté une histoire très troublante sur la façon dont elle a dû coucher avec son bailleur de maison afin de collecter des fonds pour payer les frais médicaux de son mari.

Elle a écrit:

«Mon mari et moi sommes en couple depuis plus de cinq ans et avons deux enfants. Il travaillait avec une organisation réputée et gagnait un revenu significatif. Nous vivions confortablement jusqu’à ce qu’une maladie frappe mon mari et qu’il devienne inactif à la maison et au travail. En raison de la maladie qui a nécessité une intervention chirurgicale majeure, mon mari a perdu son emploi et j’ai dû arrêter mon travail d’enseignante pour m’occuper de lui. Les choses ont empiré plus tard. Presque toutes nos propriétés ont été vendues pour acheter des médicaments coûteux. Son état de santé s’est détérioré, le loyer de notre maison était en retard et le propriétaire a menacé de nous vider.

J’ai couru partout pour collecter des fonds pour compenser les factures empilées mais personne n’était prêt à aider. J’ai eu différentes excuses de la part de membres de ma famille, d’amis et de collègues. J’ai manqué d’options. Mon mari a eu besoin d’une intervention chirurgicale urgente qui coûtera plus d’un million de nairas ou il perdait la vie. D’un autre côté, le préavis de six mois d’expulsion de la maison était sur le point de s’écouler et je n’avais nulle part où confier les enfants et mon mari mourant. Mes enfants ne supportaient pas de voir leur père souffrir et continuaient à me supplier de faire quelque chose.

N’ayant pas pu augmenter le loyer de la maison, j’ai décidé de voir le propriétaire et de plaider à nouveau. Le propriétaire m’a offert une boisson gazeuse quand je suis arrivé chez lui à quelques rues de là, mais je n’ai pas pu la prendre. Après avoir écouté ma situation, il a proposé de m’aider avec l’argent pour la chirurgie de mon mari et d’annuler la dette que je dois, à une condition.

Un rayon d’espoir éclaira mon visage. J’ai demandé par ignorance au propriétaire quelle était la condition et que j’étais prête à tout faire pour sauver la vie de mon mari. Il s’est rapproché de l’endroit où j’étais assise et m’a dit que la condition était de coucher avec lui. Je me suis levée et j’ai quitté son appartement en colère. Je me suis dit que je ne pouvais pas faire un acte aussi méprisable à mon mari.

Je suis retournée à mon appartement et j’ai rencontré mon mari qui se tordait de douleur. Les enfants étaient assis près de lui en train de pleurer de manière incontrôlable parce que leur père souffrait énormément. Ma conscience m’a piquée. Je n’ai pas pu résister à leurs larmes. Nous manquions de temps. La seule option disponible était d’accepter l’offre du propriétaire.

Je me suis retournée à contrecœur dans l’appartement du propriétaire le lendemain matin. Il a souri en me voyant. Il m’a donné un chèque de 1,2 million de nairas et un reçu de paiement pour le loyer impayé d’un an et 6 mois. J’ai fait l’impensable avec lui et après, j’ai pleuré en rentrant chez moi. J’ai payé la chirurgie de mon mari et cela a réussi. Mon mari n’avait plus mal quelques semaines plus tard et a été mis sous traitement après l’opération. Peu de temps après son rétablissement, il a commencé à m’interroger sur la manière dont j’avais recueilli l’énorme somme pour son opération. Je n’avais pas d’autre choix que de lui mentir. Il n’était pas convaincu.

Il a plutôt continué à montrer des signes d’ingratitude. Quelques mois plus tard, j’ai reçu un appel de mon propriétaire, exigeant que je le voie dans son appartement pour une autre partie de sexe ou il risque d’exposer la vérité à mon mari. Je suis à la croisée des chemins. Si mon mari découvre la vérité, mon mariage sera terminé. Si je cède à la demande du propriétaire, il pourrait continuer à me faire chanter. En ce moment, je suis confuse. Que puis-je faire ?