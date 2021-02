Ghana…Une artiste confesse : « J’ai deux sexes »

L’artiste ghanéen Lawrencia Abena Lamptey, sous le nom de Labena a déclaré être né avec les deux sexes. Elle a fait également savoir sans honte qu’elle n’a pas aucunement l’intention de faire une opération.

« Les six hommes avec lesquels je suis sortie n’ont pas été choqués par cela. Peut-être que lorsque je me marierai et que mon mari voudra que je retire l’organe masculin, je le ferai », a-t-elle ajouté.

Lorsqu’on lui a demandé si elle a déjà eu des relations sexuelles avec une femme, elle a répondu : « Je ne me souviens pas que cela se soit produit. Si oui, peut-être que j’étais ivre, je ne m’en souviens pas. »

Labena est une hermaphrodite (Personne possédant un ovaire d’un côté et un testicule de l’autre ou bien la fusion des deux glandes des deux côtés).