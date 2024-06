Elle se su!cide après ses aveux d’avoir couché avec des chiens

Une femme nigériane se serait su!cidée après qu’une de ses anciennes interviews de podcast, dans laquelle elle racontait avoir couché avec des chiens, ait été divulguée en ligne.

La jeune femme, identifiée comme Kemi, a révélé au cours de l’interview qu’en grandissant, certains membres de sa famille l’avaient agressée s€xuellement, ce qui l’avait amenée à devenir nymphomane, tellement qu’elle était devenue affamée de s€xe. En raison de la privation, elle a dit qu’elle a dû se procurer deux chiens pour la satisfaire parce qu’elle ne voulait avoir d’intimité avec aucun homme.

Elle a dit: « Parfois, je me sens simplement excitée. Ensuite, je suis allée acheter un chien. Même quand j’étais à l’école. Dans ma chambre, je devais verrouiller ma porte et commencer à utiliser mon doigt sur moi-même. Jusqu’à présent, je le ressens encore à un tel point que j’ai dû me procurer deux chiens. »

Elle a poursuivi : « Je vais juste me coucher sur mon lit, ouvrir mes jambes et appeler le chien pour commencer à me léch€r. Le problème, c’est qu’après avoir fait ça, je vais commencer à pleurer et à me demander pourquoi je fais ça. Je vais commencer à me maudire. Parfois, je n’ai même pas envie de coucher avec un homme. »

Suite à la fuite de cet aveu lors de l’interview, elle n’a pas supporté l’embarras et les critiques du public et a décidé de mettre fin à ses jours.

Avant de se su!cider, elle a laissé une note expliquant pourquoi elle se su!cidait et a même écrit que sa mère avait manqué à ses devoirs de mère.

Source AM