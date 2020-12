Elle tue sa mère, arrache son cœur et va voir son petit ami

Une instagrameuse de 21 ans arrache le cœur de sa mère puis prend une douche

Les faits se sont déroulés il y a quelques jours au domicile familial situé à Comrat, en Moldavie.

Anna Leikovic, 21 ans, a poignardé à plusieurs reprises sa mère Praskovya Leikovic, 40 ans, avec un couteau de cuisine.

Cette étudiante en médecine lui a ensuite arraché le cœur puis d’autres organes du corps, comme les poumons et les intestins.

La jeune femme a pris une douche pour nettoyer son sang et est allée retrouver son petit ami comme si de rien n’était.

Une dispute serait à l’origine de ce drame. La mère était revenue au domicile après un séjour professionnel en Allemagne et pensait que sa fille se droguait. Elle l’aurait menacé de l’envoyer en cure de désintoxication.

Cette star d’Instagram, qui compte plus de 10.000 abonnés sur me réseau social, a comparu devant le tribunal. Un journaliste lui a demandé si elle avait massacré sa mère, Leikovic a ri et répondu «au revoir».

Une vidéo la montre allongée sur le banc des accusés, en train de se nettoyer les ongles.