Elle tue son fils et cache son corps dans la chambre pendant…2 mois

Une mère est accusée d’avoir tué son fils de 19 ans et d’avoir caché son corps sous une pile de vêtements, durant deux mois, dans sa chambre.

Dominic Allen était porté disparu depuis septembre lorsqu’il a été découvert deux mois plus tard. Le cadavre du jeune homme de 19 ans, qui habitait avec sa mère et son beau-père à Cincinnati, a été retrouvé dans sa propre chambre, sous une pile de vêtements, fermant ensuite la porte à clef. Kenya Stallworth, 39 ans, la mère du garçon, a été inculpée pour meurtre mardi. Elle est accusée de l’avoir tué et d’avoir ensuite caché le cadavre. La police a confirmé son implication grâce à des analyses ADN, rapporte FOX19.

La mère et son mari – qui n’est pas le père de la victime – ont été arrêtés en décembre, après que le corps a été trouvé et avaient été aussitôt mis en examen pour dissimulation de preuves et atteinte à un cadavre.

D’après Marcus Allen, le père de Dominic, son fils aurait été torturé.

« La première chose qui m’est venue à l’esprit c’est : Qu’est-ce qui vous passait par la tête quand vous avez fait ce que vous avez fait ? Que s’est-il passé lorsque vous ne l’avez pas juste caché sous une pile de vêtements sales mais l’avez scellé dans sa propre chambre? Vous n’avez pas juste volé la vie mon enfant. Vous avez emporté le cadeau que Dieu m’a donné. Vous avez emmené le meilleur ami de ma fille. Vous avez emmené le neveu de tous mes frères et sœurs. Vous l’avez tous enlevé à toutes les personnes qui l’aimaient… et pour quoi ? », a-t-il commenté.

Il a ajouté que son fils «adorait aider les autres, il était merveilleux et heureux. J’étais fier d’être son père».

La prochaine audience de Kenya Stallworth pour le meurtre de son fils devant le juge est prévue le 28 avril prochain.