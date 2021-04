Locales : la bataille de la Médina aura lieu…YOU, CATB et Seydou Gueye contre Bamba Fall

Une belle bataille en perspective à la Médina, cette petite localité qui représente un enjeu essentiel pour la prise de la capitale. Médina c’est la gorge de la capitale. On ne peut pas diriger la capitale sans avoir la maîtrise de la Médina. C’est pour cela que le pouvoir lance tous ses atouts pour la prise de la Médina dont le maire dissident socialiste semble être encore solide.

Youssou Ndour de la coalition Benno Bokk Yakaar avec son mouvement Fekké Ma Ci Boolé, Cheikh Ahmed Tidiane Ba dit CATB, Directeur Général de la Caisses des dépôts et Consignations du Sénégal, par ailleurs président de la Cellule D’Appui au Triomphe du Benno (CATB comme les initiales de son nom) et Seydou Gueye ministre-conseiller en communication de la Présidence et porte-parole de l’APR vont se lancer à l’assaut de Bamba Fall pour lui prendre la Médina.

La Médina, une mini forteresse de résistance à l’entrée de la capitale aux mains du maire Bamba Fall, va être le théâtre d’une farouche bataille pour les élections Locales. Si l’on ne connaît pas encore le candidat de Benno Bokk Yakaar pour cette mairie, on peut établir que les ténors du parti au pouvoir de ladite localité ainsi que les alliés politiques du président Macky Sall se mettent déjà en ordre de bataille pour faire face à Bamba Fall.

Une mission cependant loin d’être facile. Lors des dernières locales, Outre Youssou Ndour, quatre autres ministres dont Seydou Guèye étaient montés à l’assaut de Bamba Fall. Finalement cela a été le triomphe pour le maire de la Médina. Ces adversaires, il avait fini par n’en faire qu’une bouchée, et lui pouvait pompeusement souligner partout son exploit : Être venu à bout de quatre ministres et de la star planétaire Youssou Ndour. Et ça, Bamba Fall n’en finit toujours pas de le rappeler.

C’est pourquoi, cette équipe dépêchée de BBY risque d’avoir toutes les peines du monde face à Bamba Fall qui n’est pas du tout né de la dernière pluie. Le maire de la Médina maîtrise tous les coins et recoins de sa commune. Il part avec cet atout face à ses adversaires.

Youssou Ndour est une fierté pour tous les habitants de la Médina. Ces derniers auraient tout fait pour l’aider à satisfaire tous ses désirs. Mais, il se trouve qu’il y a quelqu’un que les habitants de ladite commune rejettent, ne veulent en aucun moment entendre parler de lui. Et il s’agit du ministre Seydou Guèye. Un homme qui n’est jamais en contact avec les populations, sauf lorsqu’il y a des rendez-vous électoraux.

Seydou Guèye est un homme politique difficile d’accès. Difficile de le comprendre compte de son passé de communiste. En tout cas, les populations de la Médina ne veulent rien entendre de lui. Et s’il leur faut choisir entre Seydou Guèye et Bamba Fall, c’est vite fait.

CATB, messie de la Médina

Certains le considèrent comme le futur maire de la Médina. Mais Bamba Fall ne se laissera pas abattre facilement par cet intello venu récemment à la politique. Interrogé par rapport à son éventuelle candidature à la Mairie, CATB affirme qu’il fait partie d’une coalition, l’heure venue, on en saura plus. Cependant, CATB a la ferme conviction que Benno Bokk Yakar prendra le pouvoir ici à la Médina.

La Rédaction de xibaaru