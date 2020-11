Elon Musk devient le 2ème homme le plus riche du monde

Elon Musk, Le patron de Tesla, devient le deuxième homme le plus riche au monde, derrière Jeff Bezos de la firme Amazon

Pour la seule journée de lundi 23 novembre, la fortune d’Elon Musk s’est étoffée de 7,24 milliards de dollars. Le patron du constructeur de véhicules électriques Tesla et de la firme spatiale SpaceX est passé devant Bill Gates pour devenir le deuxième homme le plus riche au monde, selon le classement des milliardaires de l’agence Bloomberg, publié mardi 24 novembre.

La fortune de l’entrepreneur de 49 ans né en Afrique du Sud atteint désormais 128 milliards de dollars.

L’ultra-médiatique dirigeant était déjà passé en quelques semaines devant Mark Zuckerberg, le dirigeant de Facebook, et Bernard Arnault, le patron du groupe de luxe LVMH. Sur le podium des multi-milliardaires, il n’est plus que derrière Jeff Bezos, le fondateur du géant du commerce en ligne Amazon, dont la fortune est estimée à 182 milliards de dollars. Bill Gates complète le trio de tête avec une fortune évaluée à 127,7 milliards de dollars. L’ancien co-fondateur de Microsoft a vu sa fortune fondre parce qu’il en consacre une bonne partie à la fondation Bill et Melinda Gates.