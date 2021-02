Elon Musk redevient l’homme le plus riche du monde

Elon Musk est (déjà) redevenu l’homme le plus riche du monde, mais ce n’est pas grâce à Tesla

En un jour, le fondateur de Tesla a engrangé neuf milliards de dollars, qui lui ont permis de reprendre la place d’homme le plus riche de la planète.

Alors qu’il venait de repasser au deuxième rang du classement Bloomberg des plus grosses fortunes de la planète, Elon Musk a déjà récupéré son trône, avec 199 milliards de dollars. Il devance le patron d’Amazon Jeff Bezos et ses 190 milliards de dollars, qui avait pourtant repris la tête du classement mardi 16 février. Si le fondateur de Tesla est repassé en tête, ce n’est pas en raison d’un récent événement boursier, mais grâce à une grosse levée de fonds, réalisée par SpaceX. Après un tour de table, sa société d’exploration spatiale a récolté 850 millions de dollars la semaine dernière auprès de ses investisseurs et vaut désormais pas moins de 74 milliards de dollars, rapporte CNBC.

Outre l’action Tesla et de SpaceX, l’incursion d’Elon Musk dans le Bitcoin pourrait également faire pencher la balance en sa faveur au détriment de Jeff Bezos, qui va céder son poste de PDG d’Amazon pour occuper celui de président exécutif. Le 8 février dernier, Tesla a annoncé avoir acheté 1,5 milliard de dollars de Bitcoin et accepter la cryptomonnaie comme paiement pour ses véhicules.

Dans la suite du classement des personnes les plus riches du monde, on retrouve en troisième position Bill Gates (136 milliards), juste devant le Français Bernard Arnault (117 milliards) et le patron de Facebook Mark Zuckerberg (99,4 milliards). La première femme de ce classement est Française : il s’agit de Françoise Bettencourt Meyers (76,4 milliards de dollars).