Cheikh Bamba Dieye et Guirassy… jouets politiques de Sonko

Affaire Ousmane Sonko : Les dinosaures se réveillent

Que n’a-t-on vu depuis le déclenchement de l’affaire de « viols » dont se trouve mêlé le leader du Pastef, Ousmane Sonko ? Des énergumènes surgis de nulle part qui se réclament de la société civile qui maladroitement essayent de prendre la défense de Ousmane Sonko, ainsi que des déchets politiques qui cherchent à se recycler et à rebondir avec cette affaire.

L’affaire impliquant Ousmane Sonko que l’on cherche tant à politiser pour en faire un complot d’Etat est devenue une aubaine pour bon nombre d’acteurs politiques et ceux se réclamant membres de la société civile.

Il existe des déchets politiques et membres de la société civile qui veulent se faire un nom sur le dos de Ousmane Sonko. On en était à une situation où peu de Sénégalais se souvenaient encore des noms de Moustapha Guirassy ou alors de Cheikh Bamba Dièye. Deux dinosaures politiques qui somnolent à l’Assemblée nationale et qui se font réveiller avec l’affaire Ousmane Sonko. Ces deux députés ont tenu à se réveiller bruyamment en démissionnant de la commission Ad hoc parlementaire, parce qu’ils voulaient, disent-ils, aussi auditionner Adji Sarr et des témoins.

Voilà des hommes qui ont une curieuse interprétation de leur rôle de député. Voilà, des députés qui veulent se mettre à la place des policiers et des gendarmes ou du procureur de la République. Depuis, quand a-t-on vu des députés vouloir se substituer au procureur de la République. Comme toujours, on veut narguer l’opinion sénégalaise. Comme toujours, on cherche à brouiller les pistes autour de cette affaire. Des énergumènes veulent se saisir de cette affaire pour se signaler à l’opinion.

Les députés ont un rôle à jouer dans cette affaire, si vraiment ils veulent que tout le monde les prenne au sérieux. Ils sont appelés à se prononcer en votant pour ou contre la levée de l’immunité parlementaire d’un de leurs collègues, accusé de viol par une citoyenne. Ce qui peut paraître pourtant simple. Ils doivent se prononcer là-dessus, et mettre à la disposition de la justice leur collègue député incriminé dans cette affaire pour que la vérité éclate et que la plainte portée contre lui par une citoyenne qui a ses droits puisse avoir une suite.

Seulement, les députés Moustapha Guirassy et Bamba Dièye ont choisi de sortir de leur sommeil en cherchant à se distinguer à travers leur démission de la commission Ad hoc pour se mettre sous les éclairages de la presse, plutôt que d’assumer leur rôle de parlementaire. Finalement, des moins que rien qui cherchent à redorer leur blason sur l’affaire Sonko.

La rédaction de Xibaaru