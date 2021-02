Aïda Mbodj trompée et mouillée par Sonko…

Dans cette affaire de « viols… » qui implique le célèbre opposant radical, voici une autre personnalité, Aïda Mbodj, qui fonce tête baissée dans la mêlée sans chercher à comprendre…

De la manipulation, il y en a dans l’affaire de « viols répétitifs et de menaces de mort » dans laquelle Ousmane Sonko est impliqué. Le leader du Pastef qui clame partout être victime d’un complot provenant de l’Etat dans cette affaire, va finalement embarquer toutes les bonnes volontés soucieuses de vérité dans ses manipulations dans cette affaire.

Depuis deux jours, la députée Aïda Mbodj désignée pour défendre Ousmane Sonko devant l’Assemblée nationale sur la levée de l’immunité parlementaire de celui-ci, se lance dans une histoire rocambolesque. Il s’agit de celle d’un Sms « envoyé par erreur » à un avocat de Sonko.

Comment Aïda Mbodj, une politicienne expérimentée qui n’est pas née de la dernière pluie, une parlementaire émérite et intellectuelle confirmée a pu se laisser prendre à ce jeu ? Dans ce genre de bataille politique, l’erreur n’est jamais permise. Aïda Mbodj s’est-elle vraiment permise de poser la question de savoir si le Sms en question venait d’un ami de cet avocat ou d’un groupe WhatsApp ? « Dsk, on va le traîner dans la boue mais pas de condamnation parce que ça risque de chauffer le pays » dit le Sms. Qui est Dsk ?

Aïda Mbodj en politicienne qui n’est pas née de la dernière pluie doit bien savoir que Dsk, les initiales du célèbre homme politique français Dominique-Strauss Khan qui avait été mêlé lui aussi dans une affaire de viol, alors qu’il visait la Présidence de la République de France alors qu’il était le principal favori à l’élection présidentielle, est le surnom donné à Ousmane Sonko dans tous les réseaux sociaux et sur WhatsApp depuis le début de cette sombre affaire.

Réellement, si c’est un avocat qui a reçu ce message, le plus simple pour lui doit être de porter plainte contre le numéro d’où le message provient. Il n’y aura qu’à faire un traçage pour savoir d’où émane ce Sms…La manipulation, ça sent la vue à travers cette histoire. De la manipulation de Ousmane Sonko et ses avocats ? voilà une histoire qui laisse perplexe.

C’est que depuis le début de cette affaire de « viols et de menaces de mort » dont se trouve trempé Ousmane Sonko, toutes les histoires sont évoquées pour faire de la manipulation. Il y en a quelque part la main de quelqu’un qui cherche à brouiller les esprits et détourner l’attention des Sénégalais qui ne veulent que la vérité, rien que la vérité dans cette affaire.

La rédaction de Xibaaru