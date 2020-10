Emigration clandestine : L’AJMS accuse le ministre de la pêche et pointe du doigt la responsabilité des familles

Le chavirement de la pirogue de candidats à l’émigration clandestine qui a causé plusieurs morts à Saint Louis continue de susciter des vagues d’indignations. L’Association des Journalistes en Migration et Sécurité (AJMS) parle « d’inaction de l’Etat face à la détresse de la jeunesse ».

L’AJMS qui note que la plupart de ces candidats sont de pêcheurs, indexe la responsabilité du ministère en charge de ce secteur. « Ce naufrage est d’autant plus dramatique que la plupart de ces victimes sont des pêcheurs. Ce qui pose la problématique de la gestion de nos ressources halieutiques par les autorités. En effet, depuis plusieurs mois, les acteurs de la pêche artisanale ne cessent d’alerter sur les conséquences néfastes de l’octroi des licences aux bateaux étrangers. Comment un secteur qui emploie 17% de la population peut-il être sacrifié au profit des chalutiers étrangers qui, on le sait, ne respectent aucune norme en matière de pêche industrielle ? Le ministre de la Pêche, Alioune Ndoye, a beau nier les accusations de l’Ong Green Peace, mais les faits restent têtus. Il est urgent que le président de la République, Macky Sall monte au créneau et rassure les jeunes désœuvrés. Car, l’heure est grave ! », renseigne le communiqué de l’Association des Journalistes en Migration et Sécurité.

L’AJMS ne dédouane pas aussi les parents des candidats par rapport à ce phénomène appelé « Barça ou Barsaaq ». « Osons le dire, une part de responsabilité revient aux familles de ces candidats à l’émigration. En effet, la plupart des jeunes qui prennent les embarcations de fortune obtiennent la ’bénédiction’ de leurs parents. Sous l’influence des pesanteurs sociales, certaines mères de familles n’hésitent pas à financer l’aventure périlleuse de leurs progénitures à la quête d’un hypothétique El Dorado », précise la note.