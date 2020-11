Emigration clandestine : Plus de 1500 migrants interpellés au Sénégal

Depuis quelques mois, le thème de l’émigration clandestine occupe le devant de l’actualité avec son lot de morts et de disparus au Sénégal. Dans un communiqué de ce mercredi, la police a livré des chiffres qui indiquent davantage l’ampleur du phénomène.

En effet, luttant contre ce drame en mer, dans le cadre la mise en œuvre des opérations FRONTEX, la police révèle avoir interpellé plus de 1537 migrants entre Soumbédioune, Bargny, Rufisque, Mbour et Saint Louis. Et armi ces arrestations, il 29 convoyeurs déférés au parquet. La police a également saisi 06 pirogues, 10 moteurs, 3 GPS, 02 véhicules et du carburant.