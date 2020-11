Sénégal : Des milliers de jeunes formés au numérique gratuitement

Social Change Factory (www.socialchangefactory.org) collabore avec Microsoft, LinkedIn et GitHub dans l’optique d’outiller les jeunes du Sénégal avec des compétences digitales indispensables à l’ère de l’expansion de l’économie numérique, qui s’est accélérée avec la COVID-19.

En 2020, le monde a connu le début de la COVID-19, entraînant la perte de millions d’emplois dans le monde. De plus en plus, l’une des mesures clés nécessaires pour favoriser une reprise économique sûre et réussie consiste à élargir l’accès aux compétences numériques nécessaires pour occuper de nouveaux emplois. Et l’une des clés d’une reprise véritablement inclusive est la facilitation de l’accès aux compétences numériques pour les personnes les plus touchées par les pertes d’emploi, notamment les personnes à faibles revenus, les femmes et les minorités sous-représentées.

Ainsi, Microsoft a lancé Global Skills Initiative, pour renforcer les compétences digitales de 25 millions de jeunes dans le monde. L’objectif principal est de renforcer leur profil professionnel avec des compétences très recherchées, pour juguler le taux de chômage très élevé chez les jeunes, accentué par la COVID-19.

La plateforme de cours en ligne, disponible sur le réseau professionnel LinkedIn, donne accès à des contenus d’apprentissage de haute qualité, gratuitement, allant des compétences numériques générales aux compétences techniques avancées. Ces cours permettront aux apprenants d’obtenir les aptitudes nécessaires à des postes clés comme ceux de chef de projet, de marketing digital, d’analyste de données, de développeurs de logiciels.

Yacine Barro Bourgault, Responsable Business PME pour le Moyen-Orient et l’Afrique – Marchés émergents, chez Microsoft, a déclaré que le partenariat avec Social Change Factory est tout à fait logique puisqu’il s’agit d’étendre davantage la portée de l’initiative mondiale sur les compétences. « Alors que nous continuons de faire progresser la transformation numérique à travers le continent, il demeure très important pour nous d’identifier et de nous associer avec des organisations et des institutions capables de nous aider à mettre à l’échelle des initiatives comme celles-ci – en apportant en fin de compte une prise de conscience et un accès à ces ressources indispensables, d’autant plus que nous nous aventurons dans la nouvelle normalité ».

« A Social Change Factory, nous croyons que chaque personne devrait avoir l’opportunité de développer son propre potentiel. Cette initiative offrira à beaucoup de jeunes l’opportunité de développer leurs compétences sur les métiers du futur et ainsi de renforcer leur profil professionnel et leur accès au marché de l’emploi », a déclaré Sobel Aziz Ngom, Directeur exécutif de Social Change Factory.

A la suite de ces cours, l’apprenant pourra bénéficier de certifications Microsoft et LinkedIn, reconnues pour multiplier les chances d’obtenir le poste souhaité. Ces certifications montrent aux employeurs que le demandeur d’emploi possède les compétences requises pour des postes tels que responsable commercial, analyste de données, administrateur informatique et bien d’autres. Ces fonctions, déjà très demandées aujourd’hui au Sénégal, avec la transformation numérique croissante de l’économie post-COVID-19, devraient encore augmenter.

« La COVID-19 a créé une crise à la fois sanitaire et économique, et alors que le monde se redresse, nous devons nous assurer que personne n’est laissé pour compte », a expliqué Satya Nadella, DG de Microsoft. « Aujourd’hui, nous rassemblons les ressources de Microsoft, y compris celles de LinkedIn et de GitHub, pour réimaginer la manière dont les gens apprennent et appliquent de nouvelles compétences – et aider 25 millions de personnes confrontées au chômage en raison de la COVID-19 à se préparer aux emplois de l’avenir ».

Pour s’inscrire aux cours en ligne et commencer la formation, visitez le site web